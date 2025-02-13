Списки региональных имен новорожденных спасут от унижения детей

Ранее о разработке законопроекта, ограничивающего нестандартные имена для детей заявила замглавы думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Документ предполагает создание списка разрешенных имен. Текст законопроекта уже готов и обсуждается с Министерством юстиции. Изначально планировалось запретить использование имен мальчиков для девочек и наоборот, но теперь в документ добавлен «большой закрытый список» разрешенных имен.
Защита человеческого достоинства
Как рассказала омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, законопроект направлен на создание безопасной среды для детей и предотвращение потенциальных проблем, связанных с их именами. Она предлагала предоставить сотрудникам органов ЗАГС право отказать родителям в регистрации детских имен, которые могут унизить человеческое достоинство.
По ее словам, несмотря на то, что большинство родителей стремятся дать своим детям хорошие имена, некоторые из них могут выбрать специфичные в погоне за оригинальностью. Это может привести к тому, что ребенок станет объектом травли и насмешек.
Кроме того, каждый гражданин России имеет право на смену фамилии, имени и отчества по закону, сделать он это может исключительно по достижении совершеннолетия, а до 18 лет — только с согласия родителей. «Вот здесь возникает такая коллизия, что родители могут согласие на смену имени ребенку не дать, потому что они сами когда-то придумали это имя и считают, что оно самое лучшее. А ребенка при этом зовут, например, Соль, Перец, Сахар или Стол. Есть такие примеры», — отметила Волынец.
Региональные особенности и традиции
«Создание реестра — это очень трудоемкая работа, но в то же самое время у государства должна быть возможность защитить ребенка от такого, в общем-то, испытания, как имя, которое приносит ему страдания. <…> Числительные, например, или нецензурная брань, ругательные слова и так запрещены законом. У нас дети являются приоритетом государственной политики Российской Федерации согласно нашей Конституции», — сказала Волынец.
Инициатива позволит не только уберечь новорожденных от проблем, но и проявить уважение к культурным различиям внутри страны. «Здесь могут регионы представить свои списки, потому что у нас есть в том числе и национальные республики со своими традициями и обычаями, которые имена могут быть непривычными для использования в других регионах России», — пояснила она.
Проблема буллинга
Омбудсмен Ирина Волынец отметила, что необычное имя может стать причиной буллинга, но проблема выходит за рамки лишь имен. «Если явление буллинга существует, если мы его не искореним, то можно придраться к чему угодно, не только к необычному имени, но к каким-то внешним особенностям ребенка, если у него есть заболевания», — подчеркнула она.
Многие дети не жалуются родителям потому, что либо считают, что родители не смогут ничем помочь, либо не хотят их расстраивать. А для каких-то детей состояние жертвы из-за травли укореняется с малых лет. По словам Волынец, буллинг — это серьезная проблема, которая требует внимания государства, включая как физический, так и кибербуллинг. Депутат обратила внимание, что это смежные темы, но каждая нуждается в отдельном рассмотрении.
Ранее вице-спикер ГД Владислав Даванков направил обращение в Минтруда РФ с предложением позволить несовершеннолетнему менять имя из-за травли, даже без разрешения родителей.