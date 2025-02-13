Списки региональных имен новорожденных спасут от унижения детей

Кроме того, каждый гражданин России имеет право на смену фамилии, имени и отчества по закону, сделать он это может исключительно по достижении совершеннолетия, а до 18 лет — только с согласия родителей. «Вот здесь возникает такая коллизия, что родители могут согласие на смену имени ребенку не дать, потому что они сами когда-то придумали это имя и считают, что оно самое лучшее. А ребенка при этом зовут, например, Соль, Перец, Сахар или Стол. Есть такие примеры», — отметила Волынец.