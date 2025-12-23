Популярные темы
Спикер парламента Грузии: Запад мешает достижению мирного соглашения по Украине

Шалва Папуашвили также заявил, что не понимает, почему европейцы готовятся к войне, когда Россия говорит, что не собирается ни на кого нападать.

Источник: РИА "Новости"

ТБИЛИСИ, 23 декабря. /ТАСС/. Страны Запада активно мешают достижению мирного соглашения по Украине и прекращению вооруженного конфликта. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью телеканалу Пос ТВ.

«Если кто-то и мешает мирному соглашению по Украине, то это европейцы. Мы видим заявления американцев на этот счет», — сказал Папуашвили.

Спикер парламента также заявил, что не понимает, почему европейцы готовятся к войне, когда Россия говорит, что не собирается ни на кого нападать.

17 декабря, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, президент Владимир Путин заявил, что политики в Европе «повышают градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией. Утверждения о возможном нападении России на Европу, по его словам, являются «ложью и бредом».