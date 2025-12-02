Спикер парламента Чехии поделился, как смотрит на отношения с Россией

БРАТИСЛАВА, 2 дек — РИА Новости. На возможные контакты с Москвой надо смотреть не только сквозь призму идеологии, но и чисто прагматически, и эти контакты всегда должны быть направлены на повышение уровня жизни своих сограждан, заявил во вторник в интервью братиславскому телеканалу ТА3 находящийся с визитом в Словакии спикер парламента Чехии Томио Окамура.
«В планах новой чешской правящей коалиции этого (контактов с Россией — ред.) нет. С другой стороны, мы видели, как посетил Москву уже после начала военного конфликта на Украине тогдашний канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он хотел проконтролировать поставки энергоресурсов (из РФ — ред.) для своей страны. Весной этого года представитель австрийского правительства публично заявил, что по окончании конфликта на Украине может себе представить возобновление поставок сырья из России, это для них (австрийцев — ред.) выгодно. То есть дебаты (с Россией — ред.) переходят с уровня США на уровень высокоразвитой европейской страны, я имею в виду Австрию», — сказал Окамура в ответ на вопрос, какими могли бы быть его возможные контакты с российскими политиками.
По словам чешского политика, вопрос заключается в том, смотреть ли на переговоры с РФ с расстояния или взять в свои руки определенную инициативу и иметь своевременную информацию о развитии ситуации.
«Я буду полностью откровенен. Я не вижу в черно-белых красках то, как поступают Австрия или США. Необходимо следить за ситуацией и подходить к ней не только с идеологической позиции, но и с прагматической. И это всегда должно быть направлено на повышение уровня жизни наших сограждан. Я убежден в том, что сейчас большинство граждан Чешской республики вообще не интересует идеология, а возможность иметь дешевую энергию, умеренные расходы на проживание, недорогие и качественные продукты. Признаюсь, и я сейчас думаю о том же самом, это действительно важно», — отметил спикер парламента Чехии.