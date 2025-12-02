Спикер парламента Чехии поделился, как смотрит на отношения с Россией

«Я буду полностью откровенен. Я не вижу в черно-белых красках то, как поступают Австрия или США. Необходимо следить за ситуацией и подходить к ней не только с идеологической позиции, но и с прагматической. И это всегда должно быть направлено на повышение уровня жизни наших сограждан. Я убежден в том, что сейчас большинство граждан Чешской республики вообще не интересует идеология, а возможность иметь дешевую энергию, умеренные расходы на проживание, недорогие и качественные продукты. Признаюсь, и я сейчас думаю о том же самом, это действительно важно», — отметил спикер парламента Чехии.