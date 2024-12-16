Спички прилетели. Что было в новогодних посылках, отправляемых на фронты ВОВ

Обратите внимание — и в Ханты-Мансийске, и в Новосибирске новогодние подарки на фронт комплектуют много чем, но варежки там не в приоритете. Этому есть объяснение — сбор тёплых вещей для армии шёл постоянно и проходил отдельной статьёй, что нашло отражение в письмах бойцов, которым достались подарки к Новому, 1942 году: «Я получил носовые платки, воротнички, мыло, шерстяные носки, перчатки и свитер, а также печенье, конфеты, яблоки, вино и прочие продукты. Тёплые вещи не так уж необходимы, так как армия тепло нас одела…» «Получали подарки, и я их распределял для бойцов своей батареи. Подарки эти состояли из разных продуктов, как то пряники, ветчина, колбаса, рыба, сыр и пр. И я тоже полакомился, получив свой подарок. Из тёплых вещей ничего не было, но они абсолютно не нужны, так как у нас есть всё, что только необходимо». В том-то и дело, что есть, — это тоже была помощь населения фронту, только поступающая не в виде новогодних подарков, а как нечто само собой разумеющееся.