«Сжижай или плати»: как США намереваются обрушить мировой рынок газа

США активно наращивают мощности по сжижению природного газа — в сентябре 2025 года одобрен запуск трех новых терминалов, а к концу года планируется ввод еще пяти объектов. Согласно данным Financial Times, это часть стратегии по вытеснению российского газа с европейского рынка. Администрация Дональда Трампа активно продвигает американский СПГ как альтернативу российским поставкам, развивая риторику «спасения Европы», начатую еще при демократе Джо Байдене.