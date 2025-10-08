«Сжижай или плати»: как США намереваются обрушить мировой рынок газа

Экспансия СПГ в США
США активно наращивают мощности по сжижению природного газа — в сентябре 2025 года одобрен запуск трех новых терминалов, а к концу года планируется ввод еще пяти объектов. Согласно данным Financial Times, это часть стратегии по вытеснению российского газа с европейского рынка. Администрация Дональда Трампа активно продвигает американский СПГ как альтернативу российским поставкам, развивая риторику «спасения Европы», начатую еще при демократе Джо Байдене.
Однако, как рассказал эксперт аналитического центра ИНФОТЭК Александр Фролов в видео на YouTube-канале «ГЕОЭНЕРГЕТИКА Инфо», за этой политикой стоят в первую очередь экономические интересы. «Около 20% газа в США — попутный, добываемый при разработке сланцевой нефти, что делает его дешевым сырьем для экспорта», — отметил специалист.
Значительная часть инфраструктуры изначально создавалась для импорта газа в 2000-х годах, но после сланцевой революции была перепрофилирована на экспорт. Компании, вложившие средства в строительство терминалов, стремились спасти инвестиции через контракты по принципу «сжижай или плати», в рамках которого трейдеры гарантировали доходность, перекладывая риски на конечных покупателей.
Проще говоря, компании, планировавшие строительство СПГ-заводов в США, заключали с трейдерами контракты, содержащие условие — «сжижай или плати». Данный пункт гарантировал стабильный доход от процесса сжижения газа независимо от фактического объема продаж.
«Заказываете вы у него газ, не заказываете, берете вы этот газ, не берете, арендуете мощности по сжижению, не арендуете — деньги за сжижение конкретных объемов вы платите», — пояснил принцип работы схемы Фролов.
Эта гарантия обеспечивала не только покрытие текущих операционных расходов завода, но и выполнение кредитных обязательств перед банками. Такой подход значительно снижал инвестиционные риски и делал проекты привлекательными для финансирования.
По словам эксперта, то, что США делает сегодня «это не помощь Европе, а стратегия получения сверхприбылей, где цена газа становится инструментом контроля над рынком». Рост поставок американского СПГ укрепляет позиции США на европейском энергетическом рынке, создавая новые механизмы влияния в регионе.
Риски перепроизводства
Активное наращивание США мощностей по производству сжиженного газа создает угрозу глобального перепроизводства. Согласно прогнозам, новые американские терминалы смогут выпускать до 150 млн тонн СПГ в год, что превысит ожидаемый спрос, особенно в случае сокращения импорта азиатскими странами. Европа, ставшая основным рынком сбыта, может столкнуться с резкой волатильностью цен.
Строительство новых СПГ-терминалов в США приобретает характер современной «золотой лихорадки» — инвесторы исключительно руководствуются получением быстрой прибыли. Эта рыночная горячка уже приводила к серьезным потрясениям. Так, в 2019 году дополнительный вброс 50−55 млрд м³ газа на рынок спровоцировал кризис перепроизводства, обрушив биржевые котировки прежде всего в Европе и США.
По прогнозам аналитиков, следующая волна кризиса может накрыть рынок в 2026—2028 годах, когда новые проекты будут вводиться практически одновременно. Важно подчеркнуть, что эта ситуация вызвана не некой продуманной стратегией Вашингтона, а простым наложением множества ранее выданных разрешений на строительство.
Осознавая системные риски, часть инвесторов уже предпринимает попытки стабилизировать ситуацию — некоторые мощности, планировавшиеся к запуску в прошлом году, были сознательно перенесены на более поздние сроки. Однако в отсутствие общей координации между проектами продолжает доминировать рыночная стихия.
«Кризис перепроизводства закономерно сменяется дефицитом, за которым вновь следует перепроизводство. В этой гонке каждый новый участник надеется, что ему удастся извлечь прибыль до того, как рыночное насыщение сделает его “последним дураком” в этой рискованной цепочке», — подытожил эксперт аналитического центра ИНФОТЭК.