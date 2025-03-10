Специалитет: почему этот формат все еще актуален

— Нужно понимать, что не на всех программах сейчас можно поступить на специалитет. Есть программы, где предусмотрены только бакалавриат и магистратура. То есть для многих специальностей этот вопрос не актуален, хоть у специалитета есть свои преимущества. Главное из них — ты получаешь законченное высшее образование за 5—6 лет. Сейчас идут большие реформы в сфере обучения и вероятно, что мы будем полностью уходить от Болонской системы и приходить к классическому формату, где есть только специалитет. Но на данный момент он доступен только для некоторых направлений и специальностей. В то же время бакалавриат удобен для тех, кто поступил не на ту специальность, которую хотел, и он может изменить свой путь уже в магистратуре.