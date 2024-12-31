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Спенсер Болдман сыграет Ронни Милсапа в грядущем байопике

Американский актер Спенсер Болдман, известный по проектам «Подопотные» (2012−2016), «Zapped. Волшебное приложение» (2014), «Круиз» (2018) и другим, предстанет перед зрителями в роли легендарного кантри-музыканта Ронни Милсапа в грядущем биографическом фильме.

Источник: Звук

Американский актер Спенсер Болдман, известный по проектам «Подопотные» (2012−2016), «Zapped. Волшебное приложение» (2014), «Круиз» (2018) и другим, предстанет перед зрителями в роли легендарного кантри-музыканта Ронни Милсапа в грядущем биографическом фильме.

Картина будет основана на автобиографии певца Almost like a song (1990). Известно, что Ронни Милсап дал свое согласие на то, чтобы Болдман сыграл его в фильме. Об этом пишет издание Variety.

Лично пообщаться с живой легендой и получить его благословение — это настоящий подарок. Я не могу дождаться момента, когда смогу заставить его и поклонников гордиться мной.

Спенсер Болдман актер.

Несмотря на свою врожденную слепоту, Ронни Милсап стал успешным артистом. За всю свою творческую карьеру певец получил шесть «Грэмми», а в 2014-м был введен в Зал славы кантри-музыки.

Ранее в США состоялась премьера байопика о Бобе Дилане «Совершенный незнакомец». Перед тем, как утвердить сценарий фильма, Дилан целиком прочитал его и сыграл собственную роль.