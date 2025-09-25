Популярные темы
Спектакль с Фрейндлих и Басилашвили сняли с репертуара БДТ

Спектакль «Лето одного года» с Фрейндлих и Басилашвили сняли с репертуара БДТ.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Спектакль «Лето одного года», в котором главные роли исполняли Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили, покидает репертуар Большого драматического театра (БДТ) имени Георгия Товстоногова, сообщил театр.

Спектакль «Лето одного года» впервые был сыгран на сцене БДТ в декабре 2010 года.

«За 15 лет состоялась 221 встреча с публикой, которая смогла увидеть на одной сцене любимых артистов БДТ Алису Фрейндлих и Олега Басилашвили. Мы будем скучать по этому полному искренности, радости, пронзительной грусти и виртуозной игры спектаклю, но жизнь театральной постановки следует своим законам — и сейчас творческая команда спектакля принимает решение о расставании со зрителями, каким бы трудным оно ни было. Спектакль “Лето одного года” покидает репертуар БДТ, но не покидает наши сердца», — говорится в Telegram-канале театра.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих в труппе БДТ с 1983 года, Народный артист СССР Олег Басилашвили в труппе театра с 1959 года.