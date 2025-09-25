Спектакль с Фрейндлих и Басилашвили сняли с репертуара БДТ

«За 15 лет состоялась 221 встреча с публикой, которая смогла увидеть на одной сцене любимых артистов БДТ Алису Фрейндлих и Олега Басилашвили. Мы будем скучать по этому полному искренности, радости, пронзительной грусти и виртуозной игры спектаклю, но жизнь театральной постановки следует своим законам — и сейчас творческая команда спектакля принимает решение о расставании со зрителями, каким бы трудным оно ни было. Спектакль “Лето одного года” покидает репертуар БДТ, но не покидает наши сердца», — говорится в Telegram-канале театра.