Спецрейс из Марселя: Гросси прибыл в Россию на переговоры по ЗАЭС

Согласно данным сервиса Flightradar24, лайнер приземлился в 17:34 по местному времени. Этот визит был анонсирован накануне главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. «У нас впереди очередные консультации с МАГАТЭ. Они будут в пятницу, уже послезавтра, в Калининграде», — заявил он.