Спецрейс из Марселя: Гросси прибыл в Россию на переговоры по ЗАЭС

Самолет немецких чартерных авиалиний, вылетевший из Марселя, совершил посадку в калининградском аэропорту Храброво. Как предполагается, на его борту находится генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, прибывший в Россию для решающего раунда переговоров по безопасности Запорожской АЭС.
Согласно данным сервиса Flightradar24, лайнер приземлился в 17:34 по местному времени. Этот визит был анонсирован накануне главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. «У нас впереди очередные консультации с МАГАТЭ. Они будут в пятницу, уже послезавтра, в Калининграде», — заявил он.
Предыдущий визит Гросси в Россию состоялся в конце сентября. Тогда он встретился в Кремле с президентом Владимиром Путиным, а также провел двусторонние переговоры с Алексеем Лихачевым.
Нынешняя встреча проходит на фоне важного успеха на Запорожской АЭС: за последние полтора месяца было полностью восстановлено внешнее электроснабжение станции по двум линиям — «Днепровской» и «Ферросплавной-1». Глава «Росатома» назвал работу персонала ЗАЭС в условиях отключения от внешних сетей «практически подвигом», отметив, что станция продемонстрировала «уникальную устойчивость».