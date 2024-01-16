Специалисты создали первый глобальный геномный каталог микробов из Мирового океана

«Подготовка этого каталога дает нам возможность сделать большой шаг в изучении полного разнообразия жизни, обитающей в Мировом океане. Этот атлас содержит в себе более чем 317 млн групп генов, которые обеспечивают работу морских микробов, обитающих во всех уголках гидросферы», — заявила научный сотрудник Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) Элиза Лайоло, чьи слова передает пресс-служба журнала.

Лайоло и ее коллеги подготовили генетический каталог одноклеточных обитателей вод Мирового океана благодаря разработке технологий, которые позволяют массово извлекать обрывки ДНК из образцов морской воды, расшифровывать их и определять структуру генов при помощи разработанных исследователями алгоритмов и систем искусственного интеллекта.

В общей сложности, океанологи и генетики собрали более 2,1 тыс. проб воды с разных глубин Мирового океана во всех регионах мира, извлекли из них клетки бактерий, архей и других микроорганизмов, а также обрывки их ДНК, и расшифровали их структуру.

В результате этого исследователи получили информацию по структуре более чем 317 млн групп генов.

Исследователям удалось определить происхождение и возможные функции для примерно половины из этих участков, а другие еще предстоит изучить.

Как отмечают ученые, проведенный ими первый анализ этого атласа уже раскрыл несколько ранее неизвестных и интересных особенностей морских экосистем.

В частности, ученые обнаружили большие различия в уровне активности микробов, обитающих на дне Мирового океана и в его толще, а также выявили большое число грибков, обитающих в так называемой «сумеречной зоне», прослойке воды на глубине в 1 000−2 000 метров, куда почти не проникает свет Солнца.

Полная версия каталога опубликована в свободном доступе на онлайн-портале, который был создан специалистами Научно-технологического университета имени короля Абдаллы. Последующее изучение этих геномных сведений биологами, экологами и другими специалистами позволит раскрыть другие интересные свойства одноклеточных обитателей Мирового океана, открыть новые лекарства, а также даст ученым возможность изучить то, как активность человека влияет на этих микробов в разных регионах мира.