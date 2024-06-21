Специалисты считают, что извержение вулкана Карымский на Камчатке будет длительным

«У вулкана Карымский “взрывной характер” — он может выбрасывать пепел на высоту до 12−15 км над уровнем моря, этот процесс всегда зрелищный, а извержения длительные. Предыдущее длилось год, одно из недавних — целых 15 лет. И сейчас есть все основания полагать, что сегодняшнее извержение будет красивым и долгим», — сказали там.