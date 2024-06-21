Специалисты считают, что извержение вулкана Карымский на Камчатке будет длительным

«У вулкана Карымский “взрывной характер” — он может выбрасывать пепел на высоту до 12−15 км над уровнем моря, этот процесс всегда зрелищный, а извержения длительные. Предыдущее длилось год, одно из недавних — целых 15 лет. И сейчас есть все основания полагать, что сегодняшнее извержение будет красивым и долгим», — сказали там.
Как рассказал ТАСС вулканолог Юрий Демянчук, извержение Карымского представляет интерес для ученых, в том числе за счет состава лавы. «Я работал на этом вулкане около 40 лет назад, он хоть и маленький, но интересный. Там обычно вязкая лава, с которой интересно работать», — сказал Демянчук.
Извержение вулкана Карымская сопка началось 20 июня, исполин выбросил пепел на высоту до 6 тыс. м.