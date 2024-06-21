Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалисты считают, что извержение вулкана Карымский на Камчатке будет длительным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июня. /ТАСС/. Характер начавшегося 20 июня извержения вулкана Карымский на Камчатке говорит о том, что этот процесс будет длительным, однако он не представляет угрозы населенным пунктам. Об этом ТАСС сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«У вулкана Карымский “взрывной характер” — он может выбрасывать пепел на высоту до 12−15 км над уровнем моря, этот процесс всегда зрелищный, а извержения длительные. Предыдущее длилось год, одно из недавних — целых 15 лет. И сейчас есть все основания полагать, что сегодняшнее извержение будет красивым и долгим», — сказали там.

Как рассказал ТАСС вулканолог Юрий Демянчук, извержение Карымского представляет интерес для ученых, в том числе за счет состава лавы. «Я работал на этом вулкане около 40 лет назад, он хоть и маленький, но интересный. Там обычно вязкая лава, с которой интересно работать», — сказал Демянчук.

Извержение вулкана Карымская сопка началось 20 июня, исполин выбросил пепел на высоту до 6 тыс. м.