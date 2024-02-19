Специалисты рассказали о мифах, связанных со сном

Редакция The Guardian собрала мнение экспертов о мифах, связанных со сном. Так или иначе хоть раз в жизни о них слышали, но стоит ли им доверять?
Правда
- Не стоит будить лунатика. Хотя это и не опасно для жизни, пробуждение лунатика напугает и смутит его, вызывая выброс адреналина. Постарайтесь его заговорить, успокоить и уложить обратно в постель. Если вы ходите в глубокой стадии сна, значит, вы способны выполнять сложные задачи (включая даже вождение автомобиля). Потому стоит внимательнее относиться к гигиене сна, стараться исключить стресс и беспокойство и отказаться от кофеина и алкоголя перед уходом ко сну.
- Недостаток сна может убить. Без еды можно прожить 19 дней, без сна — всего девять. Его недостаток приводит к накоплению прионных белков в таламусе (части мозга, которая передает сенсорные и двигательные сигналы), что в конечном итоге наносит серьезный ущерб мозгу и нервной системе. В истории были зафиксированы летальные исходы из-за недосыпа.
- Мужчины спят лучше женщин. Исследования показывают, что женщинам нужно немного больше сна, чем мужчинам. Вероятно, это связано с гормональными колебаниями (во время беременности, менструации и менопаузы), статистически более высоким уровнем тревоги и депрессии, а также с тем, что женщины берут на себя больше обязанностей по дому, включая уход за маленькими детьми.
- Люди с высоким заработком спят лучше, чем люди с низким доходом. Согласно недавнему исследованию, в среднем люди с со средним и низким заработком спят на полчаса меньше, чем люди с высоким. Считается, что это связано с более высоким уровнем стресса и финансовой нестабильности, а также с более длительным рабочим временем или нестабильным рабочим графиком.
Ложь
- Подросткам нужно больше сна. Подростки в возрасте от 13 до 17 лет должны спать по 8−10 часов в сутки, а в возрасте от 18 до 19 лет — 7−9 часов. В период полового созревания мелатонин производится позже, появляется биологическая склонность ложиться спать и просыпаться позже, но в целом им не нужно спать по 10−12 часов.
- Человек всегда говорит правду, разговаривая во сне. Сноговорение (сомнилоквия) чаще всего встречается в подростковом возрасте и может быть вызвано стрессом и психическими расстройствами, а также стимуляторами (кофе или алкоголем, принятыми перед сном). Около половины разговоров во сне, как правило, представляют собой неразборчивые стоны или бормотание. Стоит помнить, что как сны не всегда правдивы, так и люди не всегда говорят правду во время «сонного разговора».
- В выходные вы спите лучше. Постоянный режим сна помогает регулировать обмен веществ, потому смена графика в выходные (включая поздние подъемы и долгое лежание в постели) приводит к ухудшению здоровья кишечника, повышенному риску появления сердечных заболеваний и диабета. Лучше ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы стабилизировать циркадный ритм.
- В среднем вы проглатываете восемь пауков в год во сне. Этот миф был придуман на заре Интернета, чтобы увидеть, как быстро будет распространяться вымышленный факт. Пауки, охотящиеся на поверхности (не плетущие паутину), при поиске добычи полагаются на вибрации поверхности или воздуха. Горячее, влажное, ветреное дыхание, как и нестабильно зафиксированное тело, не способствуют комфортному расположению насекомого.
- Сон на животе способствует пищеварению. Положение для сна не влияет на пищеварение напрямую, поскольку процессы являются ферментативными. Спать на животе не рекомендуется из-за давления, которое может оказываться на внутренние органы. Когда вы лежите на животе, содержимое желудка может давить на нижний пищеводный сфинктер (мышечное кольцо, отделяющее желудок от пищевода), что увеличивает вероятность попадания желудочной кислоты обратно в пищевод, вызывая рефлюкс или изжогу.
- Лучше ложиться до полуночи. Если вы — жаворонок, у вас может быть более глубокий или быстрый сон до полуночи, но если вы сова — это не ваш случай. Ваш тип сна дополняет ваше окружение и образ жизни. Плюс то, как мы спим, на 85% зависит от генетических факторов. Люди, которые ложатся спать до полуночи, как правило, спят больше, чем те, кто ложится спать после полуночи, просто потому, что мы склонны просыпаться в одно и то же время (из-за работы).
- На всех кроватях есть клопы. Постельные клопы появляются после международных поездок и чаще встречаются на одежде, в багаже, общественном транспорте и кроватях отелей, чем в домах. Они легко распространяются, поэтому свести к минимуму риск заражения можно, используя защитный чехол для матраса и регулярно пылесося его.
Не доказано научно (на данный момент)
- Дети видят сны чаще взрослых. Младенцы и дети, в отличие от взрослых, проводят больше времени в фазе быстрого сна. Но это не обязательно означает, что они видят сны чаще.
- Ежегодно матрас впитывает 17 галлонов пота. Мы потеем ночью, но невозможно определить количество пота, поскольку оно колеблется в зависимости от комнатной температуры, веса тела и пола. Постарайтесь сделать температуру в комнате максимально комфортной для себя, позволив телу дышать и расслабляться, также уделите время выбору подходящего матраса, одеяла и постельного белья.
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Олеся Маевская