Специалисты рассказали, как правильно заряжать смартфон

Глубокий разряд — это полное израсходование заряда аккумулятора и длительный простой без подзарядки. Иногда это приводит к выводу смартфона из строя. В связи с этим не стоит допускать полной разрядки или нужно как можно быстрее подзарядить аккумулятор после того, как он сел полностью. Если аккумулятор долго находится в разряженном состоянии, он может вообще не включиться. В некоторых случаях зарядка потребует более длительного времени. Оптимальный уровень заряда для работы смартфона — от 80 до 20%.