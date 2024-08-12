Специалисты рассказали, как правильно заряжать смартфон

Какой шнур для зарядки выбрать
Считается, что лучше всего использовать «родные» шнуры для зарядки телефона, которые шли в комплекте с ним. Однако на самом деле нет большой разницы между шнуром от производителя и аналогом изделия, купленным в интернете или ближайшем магазине, сообщает Общественная служба новостей.
Как часто нужно заряжать смартфон
Этот вопрос вызывает споры. Многие считают, что заряжать телефон или любое другое устройство, оснащенное АКБ, нужно только после полной разрядки. Однако специалисты полагают, что делать это следует по возможности и необходимости. При этом после покупки нового смартфона советуют сначала полностью его зарядить, а затем полностью разрядить. Благодаря этому контроллер устройства будет знать уровни заряда, что позволит более точно контролировать показания этого параметра.
Что вредит аккумулятору смартфона
По словам экспертов, аккумуляторные батареи обычно исправно работают три года, после чего их емкость начинает снижаться, и смартфон разряжается гораздо быстрее. Однако можно продлить срок службы аккумулятора до пяти лет. Для этого нужно знать, что ему вредит, и избегать этого.
1. Низкие и высокие температуры.
И мороз, и жара плохо влияют на состояние АКБ. Поэтому заряжать телефон желательно при комнатной температуре или даже чуть ниже. Не стоит делать это рядом с батареей отопления, обогревателем или под солнечными лучами. В случаях, когда зарядка аккумулятора производится при температурах выше +45 градусов или ниже +5, износ увеличивается в несколько раз.
2. Глубокий разряд.
Глубокий разряд — это полное израсходование заряда аккумулятора и длительный простой без подзарядки. Иногда это приводит к выводу смартфона из строя. В связи с этим не стоит допускать полной разрядки или нужно как можно быстрее подзарядить аккумулятор после того, как он сел полностью. Если аккумулятор долго находится в разряженном состоянии, он может вообще не включиться. В некоторых случаях зарядка потребует более длительного времени. Оптимальный уровень заряда для работы смартфона — от 80 до 20%.
3. Интенсивная эксплуатация устройства.
Запуск на телефоне приложений или игр, требующих больших затрат ресурса устройства, тоже плохо влияет на работу аккумулятора. Прежде всего это касается слабых процессоров, которые «не тянут» современные приложения. Частый запуск на таких смартфонах ресурсоемких программ приводит к быстрому выходу из строя АКБ.
4. Злоупотребление системой быстрой зарядки.
При так называемой быстрой зарядке аккумулятор сильно нагревается — до +45 градусов. Не стоит злоупотреблять этой функцией, прибегая к ней лишь при необходимости. Современные смартфоны позволяют отключить ее в настройках.
5. Неправильное хранение аккумулятора.
Износ аккумулятора — вещь неизбежная. Если неправильно его хранить, например, в холоде или на жаре, срок жизни АКБ сокращается. Аккумулятор не советуют хранить ни при полном заряде, ни полностью разряженным. Именно поэтому производители заряжают новые устройства не на 100%, а на 30−50.
Как увеличить срок службы аккумулятора смартфона
Таким образом, чтобы продлить жизнь аккумулятору гаджета, нужно:
- заряжать его при температуре, приближенной к комнатной или чуть ниже;
- не ждать, пока телефон разрядится полностью;
- не заряжать на 100% или не злоупотреблять полной зарядкой;
- стараться не использовать функцию быстрой зарядки без необходимости;
- не запускать на смартфоне, особенно слабом, энергоемкие приложения.
Кстати, сейчас довольно часто встречаются фальшивые приложения. Они воруют личные данные и деньги. Ранее специалисты объяснили, как обезопасить себя пользователю, если он скачал фейковое приложение.
Айгуль Сабитова