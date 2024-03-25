Специалисты рассказали, что поможет настроиться на ранний подъем

Чем сильнее вы себя замотивируете, тем легче будет просыпаться. Так, решите, для чего вам нужен ранний подъем помимо работы, например, если встать за два часа до начала рабочего дня, можно успеть хорошо накраситься, красиво одеться, принять полноценный душ или сделать качественную зарядку, которая поможет взбодриться.