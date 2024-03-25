Специалисты рассказали, что поможет настроиться на ранний подъем

Для людей с хронотипом «сова» раннее пробуждение — настоящее испытание, так как они по природе ложатся после полуночи и предпочитают просыпаться не раньше полудня. Человеку сложно перестроиться и стать «жаворонком», однако, как оказалось, к такому утреннему подъему можно приспособиться. Об этом пишет ОСН.
Специалисты дали несколько советов, как подстроиться под ранний подъем и не чувствовать себя утром вялым и невыспавшимся.
Продумайте, ради чего стоит просыпаться рано
Чем сильнее вы себя замотивируете, тем легче будет просыпаться. Так, решите, для чего вам нужен ранний подъем помимо работы, например, если встать за два часа до начала рабочего дня, можно успеть хорошо накраситься, красиво одеться, принять полноценный душ или сделать качественную зарядку, которая поможет взбодриться.
Составьте список дел и повесьте на видное место, чтобы не забывать, ради чего вы каждый день просыпаетесь рано.
Думайте о пробуждении перед сном
Попробуйте перед тем, как лечь спать, представить, что вы легко проснулись утром, выспались и достигли своей цели. Чем ярче будет ощущение удовольствия, тем легче будет встать утром.
Также вспомните, что свободное время можно потратить на медитацию или приготовление вкусного завтрака.
Вставайте в 04.30−05.30 утра
По словам специалистов, с 6 до 10 утра наступает время спада активности биоритмов. Поэтому старайтесь вставать раньше этого времени, чтобы чувствовать себя бодрым.
Отдельное внимание специалисты уделили будильнику. Ниже представлено несколько советов о том, как правильно его использовать.
Овладейте специальной техникой сна
Перед сном представьте циферблат своего будильника и время, в которое вам нужно проснуться. В течение дня также можно выполнять такую практику. Через несколько дней организм привыкнет, и вы начнете просыпаться даже раньше положенного.
Смените звук будильника
Установите на звонок будильника приятную мелодию. Не нужно выбирать громкую музыку, которая злит, раздражает и делает утро менее приятным. Но при этом стоит отказаться и от слишком спокойной мелодии, так как в противном случае спать захочется еще больше.
Расположите будильник правильно
Эксперты советуют положить устройство не рядом с собой, а в другом конце комнаты. В таком случае соблазна отложить будильник не будет, так как придется встать, чтобы его отключить.
Ранее эксперты рассказали, почему не стоит устанавливать несколько будильников и откладывать подъем.
Анна Морозова