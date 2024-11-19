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Специалисты рассказали, чем подкармливать уток зимой

Про хлеб лучше забыть.

Источник: Unsplash.com

В холодные месяцы многие горожане хотят угостить чем-нибудь голодных замёрзших птиц. Специалисты столичного Департамента природопользования рассказали, какие лакомства будут полезны для зимующих пернатых.

Многие уже знают, что хлеб — неудачная подкормка для уток. Он нарушает пищеварение и не даёт нужного количества витаминов. А крошки загрязняют воду, из-за чего могут пострадать и другие водные организмы.

Полезным лакомством станет зерновая смесь. Подойдут зёрна кукурузы, геркулес, овсянка. Во многих парках стоят автоматы с готовым комбикормом. Любое угощение стоит давать небольшими порциями, чтобы утки не набирали лишний вес.