Специалисты РАН описали ситуацию на Солнце словами «творился какой-то ад»

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН) описали ситуацию на Солнце словами «весь день творился какой-то ад». Речь идет об активном процессе образования новых солнечных пятен, сообщила пресс-служба Лаборатории в официальном телеграм-канале.
«В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно. За сутки здесь не произошло ни одной вспышки», — написали специалисты.
Именно вопрос распределения энергии на Солнце заботит исследователей больше всего. Как сообщили специалисты 27 августа, на Солнце сохраняется исключительно большое число крупных пятен, свидетельствующих о наличии существенных запасов вспышечной энергии. С другой стороны, «спам» солнечными вспышками за последние сутки явно пошел на спад.
«Объяснением происходящего может быть то, что Солнце просто перешло в режим накопления энергии на крупные взрывы и перестало растрачивать себя по мелочам. Если так, что ближайшее будущее может принести неприятные сюрпризы, особенно учитывая, что наиболее крупные активные центры в данный момент явно находятся в зоне прямого воздействия на Землю», — подчеркнули специалисты.
Не исключается при этом и оптимистичный взгляд на ситуацию: за шестидневный всплеск активности звезда могла исчерпать взрывную энергию и постепенно начала «остывать».
По текущему прогнозу, «нестабильное» поведение звезды не отразится на нашей планете — в ближайшие дни магнитных бурь не ожидается. Возмущения магнитосферы Земли возможны в первых числах сентября.
Ранее на Солнце были зафиксированы две крупные вспышки за сутки. Первое событие класса M4.6 произошло утром 25 августа, второе событие класса M4.52 было зарегистрировано на следующий день примерно в то же время. Вспышки произошли на фоне роста активности Солнца.
В ночь на 7 июля на Солнце был зафиксирован самый большой в 2025 году выброс протуберанца. В космос было выброшено волокно плазмы размером около 1 млн км, образовавшее в ходе движения крутящийся смерч из раскаленного газа. Одновременно с этим утром была зарегистрирована вторая в этом месяце магнитная буря. Она имела самый слабый из возможных геомагнитных баллов — G1.