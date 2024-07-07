Специалисты объяснили, в каких водоемах нельзя купаться

В жару очень хочется поплавать или хотя бы охладиться в речной воде. Однако некоторые водоемы могут быть опасны для здоровья человека. Портал «Объясняем.РФ» рассказал, в каких из них нельзя купаться.
Лезть в воду, очевидно, нельзя, если на берегу установлен знак «Купаться запрещено». Также не рекомендуется плавать в пресноводных и непроточных озерах, прудах, карьерах.
Кроме того, опасным может оказаться купание в водоемах с утками, лебедями или чайками, с заросшими берегами. Не стоить плавать и в цветущей или пахнущей сероводородом воде.
Во время плавания в запрещенных местах можно подхватить кишечные инфекции и другие заболевания, включая гепатит А, полиомиелит (повреждает нервные клетки головного и спинного мозга), холеру, отит, конъюнктивит или брюшной тиф. Пресная вода, особенно в жару, — это идеальная среда для размножения вирусов и бактерий.
Кроме того, химическое загрязнение водоема может вызвать аллергические реакции, кожные болезни и заболевания внутренних органов.
Стоит помнить, что из-за водоплавающих птиц в водоеме появляются личинки паразитов. Это приводит к тяжелым дерматитам. Признаки болезни — высокая температура, покраснение, сыпь.
Также эксперты напоминают, что в запрещенных для купания местах могут быть не только болезнетворные бактерии и грязь, но и сильные течения, резкие перепады глубин, водовороты, неисследованное дно, опасные берега.
Подчеркивается, что определить безопасность водоема на глаз невозможно. Поэтому лучше узнать в территориальных органах Роспотребнадзора, какие пляжи в вашем районе пригодны для купания.
Добавим, некоторые в жару охлаждаются в фонтанах. Недавно эксперты рассказали, к каким последствиям это может привести.
Айгуль Сабитова