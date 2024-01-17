Специалисты национального парка в Приморье раскрыли тайну «улыбки» леопарда

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456260165&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нацпарк опубликовал видео с фотоловушки, где животное обследует свою территорию, готовясь оставить «сообщение» на меточном дереве. Уточняется, что чаще всего для этого звери используют запаховые метки, которые оставляют с помощью желёз.

«Сталкиваясь с запахами, леопарды периодически “улыбаются” при помощи необычной гримасы-флемена. Так они захватывают дополнительный воздух, изучая феромоны, оставленные другими животными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данном видео леопард просто попозировал на камеру фотоловушки.