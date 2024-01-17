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14:57 (мск), источник: © РИА Новости

Специалисты национального парка в Приморье раскрыли тайну «улыбки» леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 17 янв — РИА Новости. Специалисты нацпарка «Земля леопарда» в Приморье в своем Telegram-канале раскрыли тайну «улыбки» краснокнижного дальневосточного леопарда.

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Нацпарк опубликовал видео с фотоловушки, где животное обследует свою территорию, готовясь оставить «сообщение» на меточном дереве. Уточняется, что чаще всего для этого звери используют запаховые метки, которые оставляют с помощью желёз.

«Сталкиваясь с запахами, леопарды периодически “улыбаются” при помощи необычной гримасы-флемена. Так они захватывают дополнительный воздух, изучая феромоны, оставленные другими животными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данном видео леопард просто попозировал на камеру фотоловушки.

Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.

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