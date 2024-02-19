Специалисты из России впервые смогли четырехкратно сжать молекулу сухого льда

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российские специалисты впервые смогли достичь четырехкратного сжатия молекулы сухого льда при давлении, превышающем давление внутри ядра Земли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального центра физики и математики (НЦФМ).
«Ученые достигли более чем четырехкратного сжатия твердого углекислого газа при давлении до 5 Мбар с использованием специального устройства на основе российского взрывомагнитного генератора сверхсильных магнитных полей МК-1 по научной программе НЦФМ», — говорится в сообщении.
В природе давление на поверхности ядра Земли близко к 1 Мбар, а внутри ядра — к 3,5 Мбар. По информации пресс-службы, ранее в экспериментах ученым удавалось сжимать молекулы сухого льда до 1 Мбар.
Углекислый газ играет важную роль в физико-химических процессах в земной коре, которые в том числе связаны с землетрясениями и извержениями вулканов, поэтому исследования свойств газов при экстремальных условиях важны для понимания процессов в недрах Земли и других планет.
Исследования проводились в рамках научной программы Национального центра физики и математики (НЦФМ) по направлению «Исследования в сильных и сверхсильных магнитных полях» при поддержке Госкорпорации «Росатом».
О центре
Национальный центр физики и математики в Сарове строится по поручению президента Владимира Путина. Это флагманский проект Десятилетия науки и технологий. На территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса «мидисайенс» и «мегасайенс» для получения научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий Росатома, ключевых научных организаций.