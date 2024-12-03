Специалисты дали советы по защите лап собак от реагентов

В феврале зооинженер и зоотехник Наталья Базаркина в беседе с Pravda.Ru рассказала, что специальная обувь и одежда нужны только для декоративных пород собак. Крупные породы одевать не стоит. По словам специалиста, обувь необходима для питомцев, которые находятся близко к земле. Она поможет предотвратить замерзание лап и их разъедание токсичными реагентами и химическими средствами, сообщает 360.ru.