Специалисты дали советы по защите лап собак от реагентов

Так, в ведомстве указали на то, что обувь для собак поможет уберечь нежную кожу лап. Это полностью исключит контакт животного с поверхностью асфальта, сообщает «Радио 1» во вторник, 3 декабря.
Также специалисты призвали после каждой прогулки мыть лапы питомца теплой водой с мягким мылом, чтобы смыть остатки реагентов. Кроме того, стоит осматривать подушечки лап на наличие повреждений, чтобы вовремя заметить проблемы, использовать защитные кремы на основе силикона или пчелиного воска, создающие барьер между кожей и агрессивными веществами.
В министерстве также отметили, что эффективное действие технической соли начинается при температуре ниже 0 градусов. В Минчистоты подчеркнули, что техническая соль не применяется в определенных местах, например, в парках и на пешеходных мостах.
8 ноября президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как сделать прогулки с собакой безопасными, отучить ее подбирать всё подряд на улице и защитить от догхантера. По его словам, для этого следует соблюдать правила дома и следовать им вне стен жилища.
15 февраля ветеринар Михаил Шеляков в интервью Life.ru рассказал, что не всегда собак следует утеплять на зимней прогулке. Он пояснил, что зимний комбинезон нужен животным с короткой шерстью, склонным к быстрому замерзанию, таким как таксы, пишет RT.
В феврале зооинженер и зоотехник Наталья Базаркина в беседе с Pravda.Ru рассказала, что специальная обувь и одежда нужны только для декоративных пород собак. Крупные породы одевать не стоит. По словам специалиста, обувь необходима для питомцев, которые находятся близко к земле. Она поможет предотвратить замерзание лап и их разъедание токсичными реагентами и химическими средствами, сообщает 360.ru.