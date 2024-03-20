Специалист в области коммуникаций Денисова сообщила, как управлять начальником, зная его тип личности

Стоит признать, что к красному типу принадлежат люди, рожденные управлять и вести за собой: они энергичны, очень уверены в себе и обычно быстро поднимаются по карьерной лестнице. Главные минусы: человек стремится контролировать все и вся, задает слишком высокий темп работы, позволяет себе критику в адрес коллег, которые ошибаются в чем-либо — иногда довольно жесткую. Такой начальник легко повышает голос и выходит из себя.