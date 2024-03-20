Специалист в области коммуникаций Денисова сообщила, как управлять начальником, зная его тип личности

Деловые взаимоотношения характеризуются наличием субординации, и часто она мешает разглядеть за должностью личность — простого человека со своими привычками, желаниями и потребностями. Юлия Денисова, специалист в области развития ораторского мастерства, деловых и личных коммуникаций, уверена, что общаться с начальником будет легче, если вы знаете его психотип.
Красный тип. Доминирует
С таким руководителем тяжело, если… вы сами на него не похожи. Перед вами трудоголик, сгорающий на работе и требующий такого же самопожертвования от своих подчиненных. В команду к себе, к слову, он набирает точно таких же — и в коллективе тут же начинаются распри на почве конкуренции, ведь каждый пытается «передоминировать» другого.
Стоит признать, что к красному типу принадлежат люди, рожденные управлять и вести за собой: они энергичны, очень уверены в себе и обычно быстро поднимаются по карьерной лестнице. Главные минусы: человек стремится контролировать все и вся, задает слишком высокий темп работы, позволяет себе критику в адрес коллег, которые ошибаются в чем-либо — иногда довольно жесткую. Такой начальник легко повышает голос и выходит из себя.
Как общаться
Спокойно, но уверенно. Разговаривайте с руководителем только по делу, отсеивая всю лишнюю информацию — готовьте аргументы и четкие ответы на вопросы. Такой начальник может специально выводить вас на конфликт и манипулировать — но парировать стоит с помощью дополнительных аргументов. А все договоренности лучше фиксировать в письменном виде — начальник быстро забудет о деталях.
Желтый тип. Душа компании
О таком руководителе мечтают многие. Он оптимист по натуре, обожает быть в эпицентре событий, с ним легко подружиться. При этом начальник — отличный профессионал и практикует объективный стиль управления, действуя, что называется, «по ситуации». Иными словами, если обстоятельства чрезвычайные, он будет жестким, а если все спокойно — даже не станет лишний раз подчеркивать свой статус и давить.
Такому начальнику нравится, когда его подчиненные стремятся к приобретению новых профессиональных знаний и умеют их применять на практике. Но минусы тоже есть — непунктуальность, дезорганизация, излишняя эмоциональность.
Как общаться
Если руководитель вошел в раж и снова выступает с мотивационной речью, перебивать его ни в коем случае не стоит. Помните о том, что он обожает комплименты — так что, если он сегодня действительно хорошо выглядит, не забудьте сказать об этом.
Если вам хочется предложить какую-то идею, не забудьте о том, что ваш начальник — чистый визуал, так что представить ее нужно ярко и лаконично. В то же время не забывайте про материальную выгоду вашего предложения — деньги остаются одним из главных мотиваторов этого типа.
Зеленый тип. Мягкий и стабильный
Перед вами уравновешенный и спокойный человек, который уважительно и бережно обращается со своими сотрудниками. Он ни на кого не кричит и не прибегает к унижениям. Часто бывает так, что на работе руководитель производит впечатление уверенного и решительного человека, а в личном общении много жалуется и жалеет себя — иными словами, имеет место отличная маскировка.
Минусы тоже есть: такой начальник тяжел на подъем, так как предпочитает понятное, стабильное и надежное всему новому и неизвестному. Рисковать он не любит и тяжело адаптируется к изменениям. А еще может обидеться в самой неожиданной ситуации.
Как общаться
Разговоры «о погоде» с таким начальником будут кстати — не забудьте при случае спросить его о семье или хобби, ввернуть какую-то смешную байку, предложить выпить чаю. Если хотите «продавить» свое предложение — не давите на руководителя, дайте ему время подумать и убедиться в том, что он ничем не рискует, если примет его.
Синий тип. Замкнутый
Начальники с таким темпераментом обычно представляют собой «вещь в себе» — достучаться до них не так просто. Они ведут себя очень сдержанно и холодно, вы часто не можете понять, как они к вам относятся. Руководителям этого типа очень важно чувствовать себя правыми — свои и чужие ошибки они воспринимают крайне болезненно.
При этом они довольно лояльные начальники и не слишком контролируют подчиненных, предпочитая выбирать в команду профессионалов. Практикуют справедливый стиль управления — иногда властный и строгий, иногда — делегирующий. Обычно такого руководителя уважают. Его слабые стороны: нетерпимость к ошибкам, критика подчиненных, консерватизм.
Как общаться
Помните, что он не приемлет халатное отношение к своим обязанностям и поспешность. Фамильярничать с таким начальником тоже не стоит, да и лесть он чует за версту. Если нужно убедить его в чем-то — тщательно аргументируйте, приводите цифры. Важна не картинка, а факт. Говорите о финансовых выгодах, о перспективах — и никогда не торопите начальника с принятием решения.