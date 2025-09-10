Специалист Степанов: Европа тайно разместила предприятия ВПК на западе Украины

«Уничтожение военно-промышленных объектов на западных территориях и областях Украины крайне чувствительно воспринимается не только Польшей, но и представителями Европейского ВПК, чьи предприятия тайно локализованы на данных участках. И тут мы можем предполагать о возможном уничтожении в том числе объектов Rheinmetall, задача которых была материально-техническое сопровождение бронетехники, которое передается по западным каналам. И, конечно же, ключевые объекты — это сборочные предприятия, которые специализировались на различных типах воздушных, ударных и разведывательных дронов», — сказал Степанов.