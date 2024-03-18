Специалист рассказала, чем грозит неснятое вовремя покрытие на ногтях

Слишком долгое ношение покрытия ногтей без обновления на ногах может привести к давлению на ноготь и образованию гематом. И на руках, и на ногах неснятый вовремя лак может привести к отслоению ногтевой пластины от ногтевого ложа — онихолизису, при этом под ногтями образуются пустоты.