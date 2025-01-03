Специалист рассказал, как утилизировать использованные фейерверки

«Утилизировать использованные фейерверки нужно в соответствии с правилами: собрать все части и детали и поместить в воду. По прошествии одного-двух дней нахождения в воде остатки пиротехники можно достать и утилизировать как смешанные отходы. Категорически запрещено выбрасывать пиротехнику до вымачивания в мусорные баки и тем более в костер. Помните, что пожар или взрыв легче предотвратить, чем потушить, борясь с волной горения или другими необратимыми последствиями», — заключил собеседник RT.