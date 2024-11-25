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Специалист по домоводству рассказала, нужно ли делать уборку каждый день

Уборка в квартире для многих людей является не самым приятным занятием, однако ее важно проводить каждый день. Об этом «Вечерней Москве» рассказала специалист по домоводству Оксана Кизилашвили.

Источник: Freepik

По словам специалиста, легкую влажную уборку необходимо совершать ежедневно.

— Протирать пыль лучше каждый день, а вот полы не стоит мыть слишком часто. Это необходимо делать только по мере загрязнения пола, — поделилась Кизилашвили.

Она дополнила, что некоторым людям нравится мыть пол каждый день, но делать это необязательно, так как это может испортить напольное покрытие.

— Вполне достаточно просто протирать пыль. Например, делать это при помощи пылесоса, а можно с помощью специальных меховых щеточек. При помощи электричества они собирают на себя даже самые мелкие пылинки, — объяснила собеседница «ВМ».

Кизилашвили объяснила, что протирать пыль ежедневно нужно по двум причинам: во-первых, пыль способствует развитию аллергии, а во-вторых, в отопительный сезон пыль создает больший дискомфорт для системы дыхания.

Чтобы сократить время уборки, специалист по домоводству рекомендовала сразу класть вещи на свои места.

— Это заметно сокращает время уборки в выходные дни. Также в зимнее время рекомендую оставлять обувной коврик за порогом квартиры, чтобы не заносить пыль в дом, — заключила Кизилашвили.