Специалист Глухова: при разводе все задолженности делятся между супругами

Разделу подлежат все обязательства — ипотека, потребительские кредиты, долги по кредитным картам, перед МФО или физлицами, даже в том случае, если один из супругов не знал, что у другого есть долги, отметила она в беседе с РИАМО.
Разумеется, бывшие муж и жена могут заключить мировое соглашение и определить другой порядок выплаты обязательств, а в спорных случаях — обратиться в суд.
Что касается жилья, за которое ещё выплачивается ипотечный кредит, то разделу подлежит как сам объект недвижимости, так и долговые обязательства. Выгоднее продать недвижимость, расплатиться с банком, а оставшиеся деньги поделить между собой, резюмировала Глухова.
Ранее соруководитель практики защиты прав инвесторов компании «Интерцессия» Анастасия Чумак рассказала, что при расторжении брака супруги чаще всего обращаются в суд, чтобы определить место жительства детей, а также разделить имущество и бизнес.