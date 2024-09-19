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Специалист Глухова: при разводе все задолженности делятся между супругами

Руководитель «Первой гильдии ростовщиков», эксперт в сфере кредитования и недвижимости Эльвира Глухова рассказала, как в случае развода между супругами делятся кредиты, в том числе ипотечные, если между ними не был заключён брачный договор.

Источник: Freepik

Разделу подлежат все обязательства — ипотека, потребительские кредиты, долги по кредитным картам, перед МФО или физлицами, даже в том случае, если один из супругов не знал, что у другого есть долги, отметила она в беседе с РИАМО.

Разумеется, бывшие муж и жена могут заключить мировое соглашение и определить другой порядок выплаты обязательств, а в спорных случаях — обратиться в суд.

Эльвира Глухова
руководитель «Первой гильдии ростовщиков», эксперт в сфере кредитования и недвижимости

Что касается жилья, за которое ещё выплачивается ипотечный кредит, то разделу подлежит как сам объект недвижимости, так и долговые обязательства. Выгоднее продать недвижимость, расплатиться с банком, а оставшиеся деньги поделить между собой, резюмировала Глухова.

Ранее соруководитель практики защиты прав инвесторов компании «Интерцессия» Анастасия Чумак рассказала, что при расторжении брака супруги чаще всего обращаются в суд, чтобы определить место жительства детей, а также разделить имущество и бизнес.