СПбГУ: споры бактерий способны выдержать падение из космоса на Землю

«Математики Санкт-Петербургского государственного университета создали модель, описывающую аэродинамический нагрев спор бактерий, движущихся в верхней атмосфере. Расчеты показали, что споры земных бактерий, выносимых в околоземное пространство в результате техногенной деятельности в ближнем космосе, а также споры гипотетических внеземных бактерий, входящих в земную атмосферу со скоростями второй и третьей космической, способны выдержать аэродинамический нагрев при входе из космоса в атмосферу Земли», — говорится в сообщении.