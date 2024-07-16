СПбГУ: споры бактерий способны выдержать падение из космоса на Землю

«Математики Санкт-Петербургского государственного университета создали модель, описывающую аэродинамический нагрев спор бактерий, движущихся в верхней атмосфере. Расчеты показали, что споры земных бактерий, выносимых в околоземное пространство в результате техногенной деятельности в ближнем космосе, а также споры гипотетических внеземных бактерий, входящих в земную атмосферу со скоростями второй и третьей космической, способны выдержать аэродинамический нагрев при входе из космоса в атмосферу Земли», — говорится в сообщении.
По данным университета, загрязнение околоземного космического пространства микроскопическими продуктами техногенной деятельности представляет угрозу не только для орбитальных космических аппаратов, но и для экологии Земли. Мелкие частицы способны выдерживать аэродинамический нагрев при входе в плотные слои атмосферы, и, сохраняя свои свойства, опускаться в приземные слои атмосферы и на земную поверхность.
К числу потенциально опасных для живых организмов микрообъектов, которые возвращаются из космоса, относят микробиологические объекты земного происхождения. Они могут попадать в космическое пространство как в результате техногенной деятельности, так и вследствие действия возможного «ионосферного лифта» — переноса тропосферного аэрозоля с поверхности Земли в верхнюю ионосферу.
Согласно результатам эксперимента «Биориск», который провели на МКС специалисты Института медико-биологических проблем РАН, споры некоторых земных бактерий способны выжить даже при длительном нахождении в открытом космосе — более 1,5 лет.
Такие микрообъекты могут представлять опасность для земной биосферы, поэтому ученые СПбГУ разработали модель, которая позволила выяснить возможность их выживания при падении на Землю.
«Созданная программа основана на совместном численном решении уравнений движения в околоземном пространстве модельного микробиологического объекта, а также уравнения теплового баланса, которое описывает изменение внутренней энергии этого объекта», — привели в пресс-службе слова автора исследования, профессора кафедры физической механики СПбГУ Евгения Колесникова.
О результатах.
Результаты исследования показали, что максимальные температуры аэродинамического нагрева спор земных бактерий, отделяющихся от поверхностей крупных низкоорбитальных объектов искусственного происхождения, оказываются существенно меньше предельной температуры их выживания при импульсном нагреве.
Кроме того, споры гипотетических внеземных бактерий размером не более микрометра (миллионная доля метра) способны выдерживать аэродинамический нагрев при входе в атмосферу Земли.