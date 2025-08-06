Спасти рядового Трампа: для чего Уиткофф прибыл в Москву, что обсуждалось за закрытыми дверями

В российских и западных СМИ обсуждается множество версий, для чего прилетел Уиткофф. 8 августа истекает срок ультиматума Трампа, который требует от России прекратить боевые действия на Украине. После истечения срока он обещает ввести очередные пошлины и санкции.
По мнению профессора МГУ, заведующего кафедрой информационных и гибридных войн АПН Alter Андрея Манойло, Уиткофф прилетел в Россию спасать репутацию американского лидера, который недавно заявил о том, что он выдвинул в адрес Российской Федерации и президента ультиматум, и отвел 50 дней, а потом быстро сократил до 10.
«Американское общество при таком большом сроке успеет позабыть, по какому поводу Трамп выдвигал требования к России, и весь эффект будет потерян. Президенту США необходимы мгновенные результаты в текущей повестке. Поэтому 50 дней превратились в 10. Стив Уиткофф прибыл, чтобы спасти “лицо Трампа”, если вдруг Россия не заметит ультиматум, который истекает 8 августа, а Трамп и США, которых проигнорируют, будут обижены отсутствием внимания. Поэтому спецпосланник надеется чего-то добиться от руководства Российской Федерации и вернуться с посланием. В этом плане Трамп очень зависим от той ситуации, которую он сам и создал», — комментирует Андрей Манойло.
Если бы требования или пожелания не были названы ультиматумом, все было бы совершенно иначе, полагает эксперт.
«Стоит ли предложить спецпосланнику Уиткоффу пустяковую уступку? Дабы он мог показать, что вот именно это он выдавил из руководства РФ, — одно из условий нормализации переговорного трека. Так будет спасена репутация Трампа», — говорит Манойло.
Знаковым моментом переговоров является утренняя встреча Стива Уиткоффа и главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который так же, как и Трамп, является бизнесменом, напоминает эксперт.
«Введение Дмитриева в переговоры с США, помимо всех официальных структур, это очень правильный, смелый и грамотный шаг. Потому что у Дмитриева мозги совершенно по-другому устроены, чем у российских карьерных дипломатов. Он говорит на том языке, который Трамп знает и говоря на котором они понимают друг друга с полуслова», — отмечает профессор Манойло.
Также эксперт предположил, что Дмитриев и Уиткофф могли обсудить бизнес-специфику. Не секрет, что в последние дни в результате многочисленных утечек якобы секретной информации говорили о том, что Трамп будет требовать от России установления так называемого воздушного перемирия.
«Думаю, что Трамп, как человек, который привык из любой ситуации извлекать коммерческую прибыль, интересуется не гуманитарными вопросами. Скорее всего, его интересует другой аспект. Дело в том, что на Украине сейчас очень много объектов промышленности, логистики, транспорта, добывающей промышленности. При этом международный бизнес находится на земле, которая уже не принадлежит Украине. Она вся продана западным компаниям — американским, британским, крупным инвесторам, таким как BlackRock. И в этом отношении наступающие российские войска сейчас плотно подошли уже к этим активам. Пройдет еще пару недель, и российские войска в ходе наступления будут один с другим эти активы захватывать. Соответственно, крупные американские и британские инвесторы начнут нести убытки. А это те самые люди, от финансового капитала которых зависит устойчивость и, возможно, даже судьба самого Трампа, потому что он именно их и представляет. Поэтому, скорее всего, Уиткофф прилетел с просьбой не трогать эти активы, то есть обеспечить безопасность», — комментирует Андрей Манойло.
А для России, по мнению эксперта, это не означает то, что мы не можем наносить удары по военным объектам Украины, но составить определенный список активов, которые принадлежат Штатам, и не наносить удары в течение какого-то времени вполне можно, но делать это, как говорится, за абонентскую плату.
«То есть если Трамп будет платить за безопасность этих активов на Украине, причем почасовую оплату, и переводить кучу денег за их безопасность, то мы вполне можем их взять на абонентское сопровождение в этом плане», — предполагает Манойло.
Эксперт предлагает этот дополнительный приток денег в бюджет России пустить на СВО, приобретение нового вооружения, боеприпасов, на создание новых производств ВПК, на разработку новых видов вооружений и на материальное обеспечение наших ребят, которые сейчас воюют в зоне специальной военной операции.
Ранее профессор МГУ, основатель программы «Гибридные и информационные войны» Андрей Манойло рассказал ВФокусе Mail, куда Дональд Трамп мог отправить две АПЛ после перепалки в соцсетях с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.