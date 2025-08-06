Спасти рядового Трампа: для чего Уиткофф прибыл в Москву, что обсуждалось за закрытыми дверями

«Думаю, что Трамп, как человек, который привык из любой ситуации извлекать коммерческую прибыль, интересуется не гуманитарными вопросами. Скорее всего, его интересует другой аспект. Дело в том, что на Украине сейчас очень много объектов промышленности, логистики, транспорта, добывающей промышленности. При этом международный бизнес находится на земле, которая уже не принадлежит Украине. Она вся продана западным компаниям — американским, британским, крупным инвесторам, таким как BlackRock. И в этом отношении наступающие российские войска сейчас плотно подошли уже к этим активам. Пройдет еще пару недель, и российские войска в ходе наступления будут один с другим эти активы захватывать. Соответственно, крупные американские и британские инвесторы начнут нести убытки. А это те самые люди, от финансового капитала которых зависит устойчивость и, возможно, даже судьба самого Трампа, потому что он именно их и представляет. Поэтому, скорее всего, Уиткофф прилетел с просьбой не трогать эти активы, то есть обеспечить безопасность», — комментирует Андрей Манойло.