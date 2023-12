Спасите наши уши: худшие альбомы 2023 года

Drake — For All The Dogs

Сразу подчеркнем: восьмой сольник самого известного хип-хоп-исполнителя планеты можно слушать. Дрейк умеет писать относительно разнообразную музыку приемлемого уровня, которая автоматически попадет в чарты как минимум из-за бренда самого артиста. Грустно то, что и сам рэпер, и его команда это знают, а значит, нам снова придется слушать аж полтора часа материала, которому точно требовалась редактура. Дрейк так делает уже который год подряд, и пока трюк работает. Но, к чести предыдущего альбома Honestly, Nevermind (2022), там артист хотя бы пробовал себя в ином жанре. Этот же релиз… просто есть.

Lil Pump — Lil Pump 2 и 6ix9ine — Leyenda Viva Lil Pump — Lil Pump 2

У них была всего одна задача, и они с ней не справились.

Lil Pump и 6ix9ine, о релизах которых в данном случае мы решили написать в одном месте, никогда не были гениальными сонграйтерами и примерами хорошего общественного поведения. Но их любили как шутов, и треки рэперов отлично заходили в миксе вечеринок второй половины десятых.

Третий альбом Lil Pump — тень «того самого». Будто аниматор на празднике решил зачитать рэп под музыку из бесплатной библиотеки. Хотя даже в таких штуках бывает больше выдумки.

Leyenda Viva все же поинтереснее. Разноцветнозубый артист решил запрыгнуть на хайптрейн и выпустить реггетон-альбом. Ставим плюсик за попытку, слушать же все это дело довольно скучно.

U2 — Songs of Surrender

В первом за шесть лет большом релизе ирландские классики решили перезаписать хиты и любимые песни своей дискографии в акустическом формате. Не обманули и буквально сделали то, что заявляли, но без какой-либо выдумки и интересных решений.

Если ждали запись уровня MTV Unplugged in New York (1994) от Nirvana, то не обольщайтесь. Рекомендуется только самым большим фанатам альбомов U2, которые знают наизусть все предыдущие пластинки. Выдержать эти два часа без зевков — то еще испытание.

The Smashing Pumpkins — ATUM

Умение писать крутые песни у лидера The Smashing Pumpkins Билли Коргана уменьшается, а любовь к масштабным форматам даже не думает угасать. В этот раз музыкант выпустил трехактовую рок-оперу. Причем это продолжение Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) и двух альбомов цикла Machina (2000).

Звучит сложно? Все нормально, эти непростые материи прекрасно работают только в голове Коргана и совсем уж упертых поклонников. «Mellon Collie…» содержал множество больших (во всех смыслах) композиций, и релиз сам по себе стал важной частью девяностых. У Machina как минимум были интересный звук и парочка цепких треков. ATUM же больше похож на длинный демоальбом с синт-роком от автора, которому уже нечего сказать. Среди 33 песен не найдется по-настоящему сносных и доведенных до ума композиций.

ATUM критично не хватает стороннего продюсера, так как за все решения отвечал сам старина Билли. Будем откровенны, автору этих строк, студенческие годы которого прошли под лучшие работы The Smashing Pumpkins, каждый раз все печальнее слушать новые альбомы проекта. Они действительно все хуже и хуже.

Oliver Tree — Alone In A Crowd

Один из самых любимых интернетом весельчаков выпустил альбом, которым будто бы закрывает какой-то контракт перед лейблом. Если раньше музыку Оливера можно было слушать и без фееричных образов в клипах, то его третья пластинка будто бы создана лишь как фон для TikTok-роликов.

Три обкатывает типовую программу: немного поп-панка, чуток «песен для тачек», парочку танцевалок и т. д. Малость развлекает в момент прослушивания и моментально забывается после. Единственное светлое пятно — бонус-трек Miss You, записанный с электронщиком Робином Шульцем… Да, это ремикс на композицию Jerk с дебютника Ugly Is Beautiful (2019).

Marshmello — Sugar Papi

Есть альбомы, цель которых — украсить музыкой танцполы на лето и уйти в закат. Наверное, Sugar Papi создан для мест, где всегда тепло, иначе почему он вышел в начале ноября.

Упражнения в реггетоне, латинском трэпе и прочих ответвлениях жанра от «Зефирчика» не настолько ужасно. Sugar Papi в этом списке лишь подчеркивает тенденцию: модный нынче звук уже достиг пика. Мы хотим либо дальнейшего развития идей, либо чего-то другого.

30 Seconds to Mars — It's the End of the World, But It's a Beautiful Day

Что лучше: посмотреть один раз фильм «Морбиус» (2022) или послушать три раза шестой альбом группы? В первом случае вы хотя бы от души посмеетесь.

Внутри пластинки с длинным названием — 30 минут пресного поп-рока современной формации. Фанатам такого материала проще послушать других представителей (буквально все, что есть у Imagine Dragons). Даже не хватающий звезд с неба предыдущий лонгплей America (2018) был сделан хоть немного с выдумкой.

Сейчас даже нейросети умеют душевнее.

Lewis Capaldi — Broken by Desire to Be Heavenly Sent

Вот честно, мы не хотим обижать Льюиса. Он, наверное, милейший парень в обычной жизни, петь красиво точно умеет. Broken by Desire to Be Heavenly Sent вообще стал самым продаваемым альбомом в Великобритании 2023-го.

Песни с пластинки могли бы исполнять Кены в той сцене у костра в фильме «Барби» (2023), где они четыре часа играли одну балладу. Только с пианино и сильным надрывом.

Очень не хочется говорить, что запись была заказана в компании «Романтический альбом под ключ», но именно так это и выглядит. Извини, Капальди, ну правда не очень.

Godsmack — Lighting Up the Sky

Godsmack решили сделать подарок рок-музыке и выпустили свой последний альбом. Тем не менее коллектив не собирается распадаться и будет продолжать радовать своих фанатов концертами.

Восьмой лонгплей Godsmack работает как капсула времени: на дворе будто бы начало нулевых, вы только-только купили игру Prince of Persia: Warrior Within (2004), и теперь вам нужно слушать серьезную постгранж-музыку с суровым лицом. Но не проще ли тогда и включить альбом Faceless (2003) от коллектива, чем пытаться наслаждаться этими надрывными хард-рок-запилами?

Roger Waters — The Dark Side Of The Moon

Экс-участник Pink Floyd Роджер Уотерс имеет полное право перезаписать The Dark Side Of The Moon в честь его 50-летия, вопросов нет. Но слушать-то его нам.

Главная проблема ремейка: альбом не дополняет классическое произведение новыми смыслами и не привносит чего-то интересного в сольную дискографию музыканта. Уотерс просто надекларировал под лаунджевый арт-рок классические и новые тексты. Единственное, что хочется сделать в финале «переделки» — еще раз переслушать оригинальную пластинку.