Спасибо Африке. Шоколад в России может подешеветь в 2025 году

«Два года назад плохие погодные условия привели к падению урожайности какао-бобов, что спровоцировало их глобальный дефицит и, как следствие резкий рост цен, — поясняет эксперт. — Установившиеся сейчас высокие цены на шоколад никому не интересны, ни ритейлерам, ни производителям, ни потребителям. Стоимость хорошего шоколада находится на грани платежеспособного спроса, на полках магазинов качественные плитки продаются по 300 ₽, хотя еще относительно недавно они стоили 120−150 ₽».