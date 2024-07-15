Спасибо Африке. Шоколад в России может подешеветь в 2025 году

Цены на шоколад могут опуститься в России уже на следующий год, сообщил aif.ru основатель шоколадной фабрики, эксперт рынка шоколада Андрей Шарков. Этому поспособствует снижение глобальных цен на какао-бобы.
«Все заинтересованы в доступной для покупателей цене на продукцию, — говорит он. — Как только подешевеют какао-бобы, снизится стоимость и готовой продукции в российских магазинах».
Глобальный дефицит какао-бобов в последние три года подстегивал рост стоимости шоколадной продукции во всем мире. Но теперь хороший урожай какао-бобов в Западной Африке подарил сладкоежкам надежду на более приемлемые цены.
Хороший урожай какао-бобов в Гане, Нигерии, Камеруне и Кот-д`Ивуаре обеспечит долгожданный профицит сырья в 2025 году в размере 300 тыс. тонн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из крупнейших товарных брокеров Marex Group. Это и станет главным фактором снижения цен на какао-бобы.
Сейчас, после трехлетнего ралли, стоимость какао-бобов находится на исторических максимумах. Еще в марте цены впервые поднялись выше 10 тыс. долл. за тонну. Глобальный дефицит какао-бобов в 2022 году составил 200 тыс. тонн, в 2023 — 75 тыс. тонн, а в 2024 нехватка сырья достигнет 440 тыс. тонн, поэтому любителям шоколада придется еще потерпеть.
«Два года назад плохие погодные условия привели к падению урожайности какао-бобов, что спровоцировало их глобальный дефицит и, как следствие резкий рост цен, — поясняет эксперт. — Установившиеся сейчас высокие цены на шоколад никому не интересны, ни ритейлерам, ни производителям, ни потребителям. Стоимость хорошего шоколада находится на грани платежеспособного спроса, на полках магазинов качественные плитки продаются по 300 ₽, хотя еще относительно недавно они стоили 120−150 ₽».
Снижаться цены на шоколад в России начнут не ранее, чем через год.
«Если прогнозы урожайности оправдаются, — надеется Шарков. — И стоимость какао-бобов начнет снижаться, то ждать удешевления шоколада стоит не ранее лета 2025 года».