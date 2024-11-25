Спаси себя сам. Семь правил выживания в торговом центре

Отправляясь за покупками в торговый центр, надо помнить не только сумму, которую готов потратить, и что именно надо купить за эти деньги, но и правила безопасности, без знания которых любое посещения молла может оказаться смертельно опасным мероприятием.
Эксперт по комплексной безопасности, исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин специально для aif.ru перечислил семь самых важных условий для выживания в условиях ЧП.
1) Следите за обстановкой вокруг
Передвигаясь по торговой галерее, обращайте внимание не только на магазины любимых марок, но и на собственное расположение относительно основного и запасных выходов, путей эвакуации. Обратите внимание — при нештатной ситуации пользоваться лифтами нельзя, спускаться нужно только по лестнице.
2) Найдите план эвакуации
Когда администрация торгового центра по громкой связи объявит о необходимости эвакуации, не спешите бежать привычным маршрутом, скорее всего рядом есть более короткий путь в безопасное место. Он обязательно отмечен на схеме эвакуации, они всегда развешены на видных местах.
3) Найдите себя на плане
На каждом плане эвакуации место, где он размещен, отмечено синим кругом диаметром до 1 см или другим явным способом. Направления эвакуации из этой точки показаны зелеными стрелками, а выходы — зелеными прямоугольниками с белой фигурой бегущего к выходу человека.
Поймите, где находится ближайший, и направляйтесь туда — без промедления, но и без паники.
4) Ищите указатели
Все эвакуационные выходы и направления движения к ним помечены специальными указателями. Они могут быть нанесены зеленой краской, подсвечены или иметь фотолюминесцентное покрытие.
5) Выбирайте простейший путь
Эвакуационный выход на улицу может быть не только из общего коридора, но и непосредственно из магазина, если он примыкает к улице.
6) Не бойтесь открывать запасные выходы
На пути эвакуации устанавливают специальные двери с ручками «антипаника». Чтобы открыть их, достаточно нажать на них руками (или навалиться всем весом). В случае ЧП распахнуть их может любой человек, это законное и правильное действие. А вот вращающимися дверьми, которые часто бывают на входе в ТЦ, в такой ситуации лучше не пользоваться — их может банально заклинить.
7) Позаботьтесь о близких
Если с вами рядом дети или пожилые люди — помогите им покинуть опасную зоны.
Что делать, если…
объявили пожарную тревогу?
Без лишней суеты, но максимально быстро покинуть помещение. Идти в сторону очага возгорания или срочно снимать видео не надо. Лучше по возможности помочь окружающим и максимально четко выполнять указания сотрудников.
началось задымление?
Самый простейший способ защитить органы дыхания — сложить в несколько раз любую ткань и по возможности намочить ее. В самом крайнем случае можно оторвать лоскут от своей одежды и помочиться на него. Преодолевать задымленной участок лучше согнувшись или ползком — рядом с полом лучше видимость, больше кислорода, меньше продуктов горения, в том числе отравляющих веществ.
Если по пути встретите пожарный извещатель — небольшую красную коробочку на стене — смело нажмите на кнопку. Этот сигнал очень важен для охраны ТЦ и проведения эвакуации.
в момент ЧП я оказался заблокирован в помещении и не могу выйти?
Наберите с мобильного на номер 112, максимально четко и подробно объясните оператору где вы, что с вами происходит, сколько людей вокруг, в каком они состоянии. Нет связи — любым возможным способом обозначьте что вы есть, вы живы и вам нужна помощь.
в момент ЧП я окажусь в примерочной? Мне надо переодеваться обратно в свои вещи?
Действуйте по ситуации. Если помещение заполняется дымом, рядом огонь — бегите, жизнь и здоровье важнее вещей. Если эвакуация объявлена, но обстановка вокруг вполне спокойная, переоденьтесь, оставьте неоплаченные вещи в примерочной, чтобы никто не мог обвинить вас в хищении.
в момент ЧП я буду на втором этаже и выше?
Главное — не пытайтесь выпрыгивать из окон. Лучший вариант — проследовать к эвакуационному выходу и по нему спускаться вниз. Пользоваться лифтами и эскалаторами нельзя, это может быть опасно.
в момент ЧП я буду в туалете?
Это место нельзя использовать как убежище. Надо найти способ покинуть здание.
в момент ЧП на подземном паркинге осталась моя машина?
Ее придется оставить там до тех пор, пока ЧП не будет устранено и оперативные службы не позволят спуститься в паркинг.
Кстати…
Половина покупателей к ЧП не готова.
Почти половина посетителей торговых центров (49%) не имеют представления о расположении эвакуационных выходов и не знают, что им делать в случае пожара или любого другого ЧП. Такие результаты показал опрос, проведенный аналитиками компании «Роквул».
При этом 24% респондентов честно признались, что понятия не имеют, как им действовать во внештатной ситуации, еще 9% собеседников сказали, что помнят только номера телефонов экстренных служб.
Между тем только за первую половину этого года пожарные МЧС потушили 174 пожара в крупных торговых центрах. По сравнению с началом 2023 года таких вызовов стало на 3% больше.