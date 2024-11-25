Спаси себя сам. Семь правил выживания в торговом центре

На пути эвакуации устанавливают специальные двери с ручками «антипаника». Чтобы открыть их, достаточно нажать на них руками (или навалиться всем весом). В случае ЧП распахнуть их может любой человек, это законное и правильное действие. А вот вращающимися дверьми, которые часто бывают на входе в ТЦ, в такой ситуации лучше не пользоваться — их может банально заклинить.