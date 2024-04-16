Спасенный в Англии кот стал звездой соцсетей из-за злой мордочки. Фото

Спасенный в Англии кот стал звездой социальных сетей из-за злого выражения мордочки, пишет United Press International. Фото харизматичного питомца быстро завирусилось. Опубликовали снимок на странице в Facebook пожарно-спасательной службы Ланкашира (Lancashire Fire and Rescue Service).
Как уточнили в посте, на вызов ответила бригада спасателей из Престона. Помощь потребовалась «любопытному коту», застрявшему в пространстве между стенами. Пожарные вытащили его из ловушки «целым и невредимым».
«Вот это уровень благодарности на кошачьей мордочке», «Если бы у благодарности было лицо, то оно бы не было похоже на этого котенка» — прокомментировали пользователи.
Спасенного кота уже сравнили с другой пушистой знаменитостью с сердитой мордочкой — Соусом Тардар, также известной как Grumpy Cat. Эта кошка прославилась в сентябре 2012 года, после того как брат ее хозяйки загрузил на Reddit снимок питомца. Всего за два дня пост собрал более 1 млн просмотров. В том же году Соус Тардар признали самой влиятельной кошкой по версии MSNBC. В 2014 году вышла телевизионная комедия «Худшее Рождество Сердитой кошки» с Grumpy Cat в главной роли. Кошку озвучила Обри Плаза («Белый лотос»).
В 2018 году компания, представлявшая интересы Grumpy Cat, выиграла суд против кофейной компании Grenade. Иск подали из-за того, что Grenade использовал изображение кошки при продажах жареного кофе и футболок. В то время как у фирмы были права на изображение только на продажу линии Grumpy Cat Grumppuccino.
Соус Тардар умерла в 2019 году из-за осложнений при инфекции мочевыводящих путей. Ей было семь лет.