Спасенный в Англии кот стал звездой соцсетей из-за злой мордочки. Фото

Спасенного кота уже сравнили с другой пушистой знаменитостью с сердитой мордочкой — Соусом Тардар, также известной как Grumpy Cat. Эта кошка прославилась в сентябре 2012 года, после того как брат ее хозяйки загрузил на Reddit снимок питомца. Всего за два дня пост собрал более 1 млн просмотров. В том же году Соус Тардар признали самой влиятельной кошкой по версии MSNBC. В 2014 году вышла телевизионная комедия «Худшее Рождество Сердитой кошки» с Grumpy Cat в главной роли. Кошку озвучила Обри Плаза («Белый лотос»).