Спасение утопающих: из затопленного водостока вытащили двух енотов

Сотрудники Департамента транспорта Род-Айленда (США) выловили из водостока двух енотов, любящих полоскаться. Об инциденте пишет United Press International.
Сообщается, что сотрудники, проверявшие водоемы, случайно обнаружили двух енотов, застрявших в одном из водостоков после того, как он наполнился дождевой водой.
Вероятно, животные жили в канализации, однако из-за сильных осадков и последующего затопления еноты не могли выбраться самостоятельно, плывя в неизвестном направлении, чтобы спастись. Сотрудники вовремя успели на помощь к любопытным животным, за что были встречены лестными, но вполне заслуженными комментариями в соцсетях.
Тем временем в Германии к енотам относятся совсем иначе. Ранее рассказывали, что местный мясник делает из животных необычные деликатесы — фрикадельки, колбасу и котлеты.