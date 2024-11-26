Спасение утопающих: из затопленного водостока вытащили двух енотов

Вероятно, животные жили в канализации, однако из-за сильных осадков и последующего затопления еноты не могли выбраться самостоятельно, плывя в неизвестном направлении, чтобы спастись. Сотрудники вовремя успели на помощь к любопытным животным, за что были встречены лестными, но вполне заслуженными комментариями в соцсетях.