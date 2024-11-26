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Спасение утопающих: из затопленного водостока вытащили двух енотов

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Westerly Animal Shelter

Сотрудники Департамента транспорта Род-Айленда (США) выловили из водостока двух енотов, любящих полоскаться. Об инциденте пишет United Press International.

Сообщается, что сотрудники, проверявшие водоемы, случайно обнаружили двух енотов, застрявших в одном из водостоков после того, как он наполнился дождевой водой.

Вероятно, животные жили в канализации, однако из-за сильных осадков и последующего затопления еноты не могли выбраться самостоятельно, плывя в неизвестном направлении, чтобы спастись. Сотрудники вовремя успели на помощь к любопытным животным, за что были встречены лестными, но вполне заслуженными комментариями в соцсетях.

Тем временем в Германии к енотам относятся совсем иначе. Ранее рассказывали, что местный мясник делает из животных необычные деликатесы — фрикадельки, колбасу и котлеты.