Спасая тела и души. Жизнь и судьба святителя Луки Крымского

«Филонь и халат — вот мои два крыла. Такая судьба мне от Бога дана. Священник и врач, я крещу и лечу, и душу, и тело спасти я хочу». Эти слова о великом враче и одном из самых почитаемых святых на Руси.

Библия для хирурга

Молодой врач, блестяще окончивший Киевский университет, был одним из лучших хирургов своего времени. На Русско-японской войне Войно-Ясенецкий нашёл свой главный научный интерес — гнойную хирургию. Поскольку антибиотиков в те годы ещё не было, он решил бороться с воспалением с помощью скальпеля. Результаты своих исследований врач изложил в книге «Очерки гнойной хирургии», которая по сей день считается библией для хирургов. Писать её Войно-Ясенецкий начал, ещё будучи земским врачом, продолжил — священником, а позднее — заключённым и ссыльным. За этот труд в 1946 году он получил Сталинскую премию.

Эксперт программы «Сражаться за жизнь» телеканала «Доктор», начальник НМИЦ ВМТ им. А. В. Вишнев­ского, генерал-майор медицин­ской службы, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Александр Есипов говорит, что эта книга стала настольной для каждого хирурга. В ней не только описаны клинические случаи, но и рассказано про ошибки, допущенные при операциях. Автор предостерегал коллег от неправильных дейст­вий, способных навредить пациентам.

Времени вопреки

Однажды глава Ташкентского ВЧК Яков Петерс пригласил В. Ф. Войно-­Ясенецкого в качестве эксперта по уголовному делу, фигурантами которого были коллеги доктора, и спросил его: «А как это: вы профессор — и верите в Бога? Разве вы видели его?» Доктор ответил:

Бога я не видел. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда там не видел также и ума. Совести там тоже не находил.

Сан священника В. Ф. Ясенецкий принял в 1921 году в Ташкенте, куда переехал с заболевшей туберкулёзом женой. К сожалению, жаркий климат ей не помог, и доктор остался вдовцом с четырьмя детьми. После этого он и решил принять сан архиерея, хотя уже был доктором медицинских наук, главным хирургом Ташкентской городской больницы и главой кафедры оперативной хирургии Туркестан­ского государственного университета. Суровые 20-е годы XX века были в России страшным временем для церк­ви, и Валентин Феликсович отлично осо­знавал, что его ждёт. Через неделю после принятия сана он был арестован.

Позже под именем Лука Войно-Ясенецкий будет пострижен в монахи, станет епископом, потом — архиепископом. Но до этого не раз будет арестован, 11 лет проведёт в ссылках.

«В тюрьме ему пришлось пройти все круги ада: узнать, что такое конвейерные допросы, карцер», — рассказывает эксперт программы «Сражаться за жизнь» телеканала «Доктор», биограф святителя Луки Екатерина Каликинская. Войно-Ясенецкому не давали спать, обливали холодной водой. При этом он сохранил чувство собственного достоинства и, продолжая молиться за врагов своих, помогал им чем мог. При первом же своём аресте написал начальнику тюрьмы, что не привык бездействовать и просит разрешить ему лечить больных без различия их статуса.

Любимый святой

Во время Великой Отечественной войны святитель Лука находился в ссылке в Красноярске. Там он написал обращение с просьбой помогать раненым, и ему разрешили. Он оперировал в госпитале пациентов с самыми тяжёлыми ранениями. Как рассказал эксперт программы «Сражаться за жизнь» телеканала «Доктор», настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села Заречье, полковник медицинской службы, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Сергей Шестопалов, процент смертности пациентов доктора был на порядок ниже, чем у других врачей (0,4−0,5% против 4−5%). Когда архиепископ Лука получал Сталинскую премию, вручавший награду выразил надежду, что профессор и впредь будет делиться своим опытом с медиками города. На что Лука ответил:

Я вернул жизнь и здоровье сот­ням, может быть, тысячам раненых и наверняка помог бы ещё многим, если бы вы не таскали меня по острогам и ссылкам 11 лет.

После войны Войно-Ясенецкий стал Симферопольским и Крымским архие­пископом, много проповедовал, но оперировал уже меньше. Позже из-за доносов «доброжелателей» его вовсе отлучили от медицины. И он бесплатно лечил пациентов дома.

Врач Валентин Войно-Ясенецкий, архиепископ Лука Крымский, скончался 11 июня 1961 года в возрасте 84 лет. В 1995 году Лука был причислен к лику святых как местночтимый святой в Крыму, а в 2000-м на Архиерей­ском соборе был прославлен как святой Русской православной церкви.

Интересно

Однажды в Таганской тюрьме все сокамерники Войно-Ясенецкого (политзаключённые) получили тулупчики от жены писателя Максима Горького. Как-то, проходя по тюремному коридору, доктор увидел через решётку одиночной камеры дрожащего от холода полуголого заключённого-уголовника. Ему он и отдал свой полушубок. Этот поступок так поразил пожилого предводителя шпаны, что он с того момента стал его уважительно приветствовать и называть батюшкой.