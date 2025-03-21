Спасательный круг. Как не утонуть в задачах, когда ничего не успеваешь

1. Определите нынешнюю нагрузку
Перед тем как взяться за новые дела на работе, подумайте, сколько времени вы тратите на нынешние задачи. При этом нужно исключить субъективную оценку: вы можете думать, что ничего не успеваете, но в действительности работы оказывается немного.
Как рассказала «Лайфхакеру» клинический психолог, КПТ-психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Анастасия Шершнева, время может уходить на саботирование, прокрастинацию, попытки заставить себя сесть за дела. Зачастую это вызывает ощущение переработки, хотя в действительности все можно выполнить быстрее, уложившись в рабочий день.
Получить объективную картину помогут четыре совета.
- Воспользуйтесь тайм-трекером. Например, Toggl Track, WEEEK или Hours TimeLord. Эти программы могут посчитать, сколько времени вы тратите на конкретные задачи. Вы сможете определить объем работы, с которым можно справиться за день.
- Помните про микродела. Зачастую мы не учитываем разные мелкие задачи. Например, написать коллеге, назначить встречу. По отдельности все это кажется незначительным. Однако вместе эти дела могут отнимать пару часов в день.
- Посчитайте короткие перерывы. Сосредоточенно работать восемь часов подряд практически нереально. Ненадолго отвлечься, чтобы налить себе чай или посмотреть мемы, — вполне нормально. Так вы немного отдохнете, и дальше вам будет легче работать.
- Закладывайте время на непредвиденное. На работе могут появиться незапланированные дела. Поэтому стоит оставить свободные окошки, которые можно занять без вреда для остальных задач.
2. Найдите свои слабые и сильные стороны
Так вы сможете понять, почему у вас случаются авралы. Важно решить, действительно ли они происходят, потому что задач слишком много для одного человека, и проанализировать свою роль в появлении завалов.
Как отмечает Анастасия Шершенева, к слабым сторонам можно отнести прокрастинацию, отсутствие анализа потраченного времени, определенные черты характера. Например, сотрудник не успевает сдавать проекты, но боится сказать начальнику, что срок слишком короткий, и не просит изменить дедлайн. В итоге работник делает все в спешке, поскольку задачи валятся одна за одной. Найдя слабые стороны, вы сможете на них повлиять.
Затем определите качества, которые, наоборот, помогают решать проблемы. К сильным сторонам, например, можно отнести любовь к работе. Важно помнить о своих ценностях и не соглашаться на условия, которые потенциально могут ухудшить качество вашей деятельности.
3. Проанализируйте рабочую среду
На возможности человека влияет также рабочая среда. Например, вы хороший специалист, но в вашей организации постоянно возникают авралы, завалы и «пожары». И вы работаете в таких условиях, что мешает вам глубоко погружаться в задачи и методично их выполнять.
Анастасия Шершнева предлагает определить, какие инструменты можно использовать, чтобы улучшить планирование и сделать работу комфортнее. Стоит рассказать об этих вариантах коллегам — возможно, ваши предложения помогут всей команде.
4. Разберитесь с нелюбимыми задачами
Они могут снижать продуктивность и ограничивать возможности. Мы часто решаем нелюбимые задачи через силу, оттягиваем их и копим до тех пор, пока не случается «пожар». В итоге нам не хватает энергии и времени на другие задачи — и мы начинаем тонуть.
Чтобы разобраться с нелюбимыми делами, нужно ответить на два вопроса. Во-первых, надо понять, насколько легко вам пережить дискомфорт, который доставляют эти обязанности. Во-вторых, нужно решить, дает ли эта часть работы хоть какую-то выводу. Если вы справляетесь с неприятными ощущениями, а результат компенсирует все усилия, постарайтесь смириться с тем, что не все важное в жизни приносит нам удовольствие.
По словам психолога, если среди всех задач нелюбимые занимают пятую часть — это нормально. Однако если таких дел большинство и с дискомфортом не справиться, задайте себе вопрос: «Почему я до сих пор с этим мирюсь?» Ответ поможет понять, стоит ли продолжать работать в этой компании.
Если вы все же вы решите уволиться, тоже надо подумать о своих слабых и сильных сторонах. К первым, например, можно отнести страх перемен или боязнь сообщить о своем желании начальству. В этом случае надо понять, почему вы боитесь изменить свою жизнь, и найти способы решить эту проблему. Если же вы очень быстро адаптируетесь и легко погружаетесь в новые процессы — это сильные стороны. Подобные качества помогут пережить увольнение и влиться в новый коллектив.
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