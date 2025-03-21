Спасательный круг. Как не утонуть в задачах, когда ничего не успеваешь

Если вы все же вы решите уволиться, тоже надо подумать о своих слабых и сильных сторонах. К первым, например, можно отнести страх перемен или боязнь сообщить о своем желании начальству. В этом случае надо понять, почему вы боитесь изменить свою жизнь, и найти способы решить эту проблему. Если же вы очень быстро адаптируетесь и легко погружаетесь в новые процессы — это сильные стороны. Подобные качества помогут пережить увольнение и влиться в новый коллектив.