Спасатели свернут лагерь и не будут пытаться забрать россиянку Наговицину с пика Победы

«Наталья, как и ее напарники по группе, были не подготовлены к этому восхождению, — сказал Яковенко. — По сути, группа была обречена. Таким решением они взяли ответственность и за себя, и за своих близких, и за всех, кто переживал и спасал их все это время. Сейчас спасать там уже некого, только доставать. Сезон завершен, следующий начнется в конце июня следующего года. Раньше этого срока никто уже туда не пойдет, лагерь также в ближайшее время уберут, если еще не убрали. Там лежит много людей начиная с 1960-х годов. И ни у кого не было мыслей ранее идти туда, чтобы доставать тела, хотя они должны быть у себя на родине в земле».