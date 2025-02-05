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Спасатели рассказали, что делать, если случайно позвонили в службу спасения

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Спасатели главного управления гражданской защиты Московской области рекомендуют не бросать трубку, если номер единой службы спасения «112» был набран случайно, а дождаться ответа оператора и сообщить, что произошла ошибка.

Источник: © РИА Новости

«Случайно набрали “112”? Не бросайте трубку. Дождитесь ответа и сообщите, что позвонили по ошибке», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что звонить спасателям необходимо только в случае экстренной ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей: например, при пожаре, ДТП или утечке газа.

«Не звоните ради шутки или баловства. Ложный вызов в “Систему-112” отвлекает операторов и спасателей от тех, кто действительно нуждается в помощи. Не набирайте “112” без необходимости! Не совершайте ложный вызов в “112” — он может стоить жизни!» — резюмирует главк.