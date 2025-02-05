Спасатели рассказали, что делать, если случайно позвонили в службу спасения

«Не звоните ради шутки или баловства. Ложный вызов в “Систему-112” отвлекает операторов и спасателей от тех, кто действительно нуждается в помощи. Не набирайте “112” без необходимости! Не совершайте ложный вызов в “112” — он может стоить жизни!» — резюмирует главк.