Спасатели рассказали, что делать, если случайно позвонили в службу спасения

«Случайно набрали “112”? Не бросайте трубку. Дождитесь ответа и сообщите, что позвонили по ошибке», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что звонить спасателям необходимо только в случае экстренной ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей: например, при пожаре, ДТП или утечке газа.
«Не звоните ради шутки или баловства. Ложный вызов в “Систему-112” отвлекает операторов и спасателей от тех, кто действительно нуждается в помощи. Не набирайте “112” без необходимости! Не совершайте ложный вызов в “112” — он может стоить жизни!» — резюмирует главк.