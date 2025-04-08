Спасать жертв не принято: как граждане стран СНГ и России становятся рабами в Юго-Восточной Азии

Каждую весну весь мир отмечает Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, который был учрежден как напоминание об окончании бесчеловечной политики заработка на миллионах человеческих смертей. Но многие не догадываются, что рабство не только не стало архаизмом в современном лексиконе, но даже процветает практически в той же форме, что и полтора века назад.
Масштабы проблемы
Согласно последним исследованиям ООН, торговля людьми заняла лидирующую позицию среди всех видов организованной преступной деятельности, обогнав даже сферы нелегальной миграции и торговли оружием. Более того, в последние четыре года количество жертв современного рабства резко выросло — сразу на 43%. При этом практически половина жертв была продана с целью принудительного труда.
Некоторые исследователи связывают негативную динамику с тем, что у преступных групп появилась возможность использовать новые технологии для поиска и использования рабочей силы. Люди стали массово искать работу через Интернет.
Преступным синдикатам стало попросту легче вербовать людей через сайты вакансий. Кроме того, изменились и схемы заработка. Благодаря развитию сферы онлайн-услуг группировки стали зарабатывать в основном на интернет-мошенничестве, махинациях с криптовалютой и веб-индустрии, вкладывая полученные средства в производство наркотиков и куплю-продажу оружия.
Как выглядит новый центр рабства?
Новые механизмы рабства пришли к нам из Азии, а точнее из так называемого «Золотого треугольника» — региона в Юго-Восточной Азии, находящегося на стыке границ Мьянмы, Лаоса и Таиланда. С середины прошлого столетия в регионе активно действуют вооруженные преступные группировки. По данным Global Slavery Index (индекс, оценивающий численность людей живущих в современном рабстве в 167 странах мира), на 1000 жителей только Мьянмы приходится около 12 рабов. Интерпол называет этот регион центром онлайн-мошенничества и источником всех нынешних тенденций на рынке рабства.
Несмотря на использование современных технологий для вербовки и использования людей, структура работорговли 21 века ничем не отличается от трансатлантической. Исследование ООН доказывает, что, как и два столетия назад, торговцы людьми используют треугольную систему эксплуатации: вербовка (но вместо бус и зеркал обещают высокие зарплаты), транспортировка с изъятием документов и эксплуатация без фактической оплаты труда.
«С годами меняются только способы эксплуатации людей, способы их удержания. А сама проблема, она какой была, к сожалению, такой и остается», — подтверждает в разговоре с ВФокусе Mail Арина Файрушина, юрист и координатор движения «Альтернатива».
«Альтернатива» — это волонтерское движение, с 2011 года занимающееся спасением людей из рабства. В практике организации есть уже четыре случая россиян, попавших в «Золотой треугольник».
Кто становится жертвой?
По словам Арины Файрушиной, в последние два года граждане России и стран СНГ стали чаще попадать в трудовое рабство в этом регионе. В отчетах GSI также отмечается, что основной мишенью азиатской мафии стали граждане России и стран СНГ. Причина — языковые навыки жителей постсоветского пространства, в частности, знание английского и китайского языков.
По данным Министерства иностранных дел Казахстана, за 2022−2024 годы около 200 казахстанцев оказались в трудовом рабстве на территории «Золотого треугольника». Из них 28 освобождены при содействии посольства, около 60 вернулись на родину самостоятельно, не обращаясь за помощью, еще сотня человек, предположительно, все еще находится в плену.
Общественники связывают это со сложностями выявления трудового рабства — люди редко обращаются за помощью из-за стыда перед родственниками и последствий физического насилия. Редакция направила запрос в посольство России в Мьянме, но пока не получила ответ.
Стоит отметить, что в зоне риска теперь не только уязвимые слои населения (дети, женщины, малоимущие). Из-за нового витка в развитии глобализации в трудовое рабство стали попадать и представители среднего класса в возрасте 25−35 лет. Также, по данным ООН, в 2022 году 47% жертв трудового рабства — мужчины и 23% — женщины.
Как вербуют жертв?
Преступные организации, действующие в регионе, часто связаны с китайскими и тайскими криминальными группировками. Они используют подставные компании, зарегистрированные в Таиланде, для вербовки граждан СНГ через социальные сети и посредников. Как правило, речь идет о работе программистом, моделью или представителем. Фиктивные вакансии публикуются даже на таких крупных агрегаторах, как «Авито Работа» и «HeadHunter», но чаще они встречаются в telegram-каналах, посвященных поиску работы.
«Работодатели» предлагают заработную плату от 2−3 тысяч долларов, оплату переезда и визы. Дальнейший сценарий во всех случаях идентичен. Соискатель приезжает в Таиланд, где его встречают «представители» компании и предлагают сразу посмотреть офис. По дороге транспорт несколько раз меняют под разными предлогами так, что жертва не замечает, как пересекает государственную границу. В итоге человека привозят на территорию, скрытую в джунглях, по периметру которой стоят вышки с вооруженными охранниками.
Чем жертвы вынуждены заниматься?
Если говорить о разновидностях труда, которому подвергаются жертвы работорговли: сексуальная эксплуатация отошла на второй план, а на ее место пришло интернет-мошенничество. Программистов заставляют создавать фишинговые сайты. С помощью дипфейков они вынуждены привлекать инвесторов в подставные криптовалютные и IT-компании. Женщин, например, принуждают к работе вебкам-моделями. Деньги от незаконных махинаций отмывают через криптовалюту.
У них приветствуются среди сотрудников девушки, потому что им важна в работе их внешность: насколько они ухожены, насколько они ласково общаются со своими клиентами и насколько много народу им получилось убедить вступить в эти ряды непонятных инвесторов, — пояснила Арина Файрушина.
На такую «работу» полтора года назад попала 21-летняя Соня (имя изменено). Ей предложили пять тысяч долларов в месяц за работу менеджера по работе с клиентами. Компания готова была оплатить не только переезд, но и жилье с питанием. Сразу из аэропорта в Таиланде девушку перевезли в непризнанное государство Ва на территории Мьянмы и поместили в закрытую зону, похожую на небольшой поселок. Там располагались бараки для «сотрудников», магазин одежды и салон красоты, походы в который были обязательными, поскольку образ Сони использовали для привлечения инвесторов.
В обязанности россиянки входило отвечать на входящие звонки и переписываться с иностранцами. Кроме того, ее фото использовали при регистрации на сайтах знакомств для привлечения жертв в мошеннические схемы. По словам девушки, первый месяц работы на китайский синдикат прошел спокойно, если не считать контроля со стороны кураторов — они следили даже за походами в туалет. Выходить на улицу разрешалось всего один раз в месяц, выходных в графике не было. Со временем начались домогательства со стороны одного из «боссов», тогда Соня решила бежать. Она пробыла в рабстве четыре месяца.
Почему люди продолжают работать?
Далеко не все истории жертв принудительного труда в «Золотом треугольнике» такие же «безобидные». По словам волонтеров и представителей МИД, в преступных компаниях разработана система принуждения. Первый месяц работы действительно оплачивается, но не полностью. В дальнейшем человеку выдают минимальную сумму на приобретение базовых продуктов питания, а если это девушка, то и на посещение салона красоты, всегда принадлежащего «работодателю».
Людей селят в бараки с антисанитарными условиями и отсутствием воды. Как только жертва заговаривает об отказе от работы и возвращении домой, начинаются избиения и угрозы перепродать другой группировке. Поскольку работорговля нередко совмещается с наркобизнесом, работников обкалывают наркотиками. Такое часто происходит с девушками, которых заставляют работать вебкам-моделями или принуждают к проституции.
Также в большинстве случаев при отказе от работы жертве предлагают заплатить выкуп — якобы, за расходы на содержание, переезд и визу. Средняя сумма выкупа — 7−10 тысяч долларов. Если человек не может заплатить, его продолжают избивать или перепродают другой группировке.
«Спектр этого насилия в разных местах варьируется, насколько мы понимаем из рассказов людей. В одной истории при попытке побега девушку подвешивали на дереве. В другой, нам рассказывали, девушка из-за наркотиков уже не могла работать — у нее были нервные срывы. Ее в подвалах закрывали, еды лишали, ну, и, соответственно, наркотиков, чтобы как-то в рабочее состояние привести», — рассказала координатор движения «Альтернатива».
Как спастись из рабства?
Как показывает практика, ни у волонтеров, ни у властей нет возможности просто приехать и забрать жертв из «Золотого треугольника». Во-первых, в регионе постоянно возникают вооруженные конфликты. Во-вторых, и в Мьянме, и в Лаосе, и в Таиланде распространена коррупция в силовых структурах.
При этом, сам процесс «переезда» является хорошей возможностью для побега. Из-за суматохи слежка за пленниками ослабляется. Кроме того, на дороге выше шансы добраться до города. Некоторым жертвам даже удавалось за небольшую сумму подкупить охрану, чтобы их довезли до ближайшего населенного пункта.
Так произошло с россиянкой Соней. Она находилась в трудовом рабстве уже четыре месяца, когда компания узнала о готовящемся рейде китайских силовиков и начала вывозить работников с территории. Девушку поселили в отель, принадлежащий организации, она смогла уговорить охранника вывезти ее в город, где их арестовала местная полиция. Спустя четыре дня россиянку отпустили, и она узнала, что «работодатель» буквально бросил ее на произвол судьбы без денег, сказав выбираться самой. В городе Соня нашла англоговорящую девушку, которая помогла ей связаться с матерью, а та, в свою очередь, связалась с «Альтернативой» и посольством.
«Есть два способа спасения из трудового рабства: приехать, забрать [с места, где его насильно удерживают], или человек уже сбежал сам, и ты ему помогаешь дальше добраться [до дома]. Но они не работают, если мы говорим про зону “Золотого треугольника”. Оттуда, зачастую, невозможно забрать человека. Поэтому приходится придумывать различные ухищрения, как бы этот человек смог бы оказаться на свободной территории одного из трех местных государств [за пределами зоны контроля преступных групп], и уже потом ему содействовать в возвращении домой», — объясняет Арина Файрушина.
Долгая дорога домой
Сложность самостоятельного спасения из рабства тоже не стала пережитком прошлого. С одной стороны, многие жертвы имеют возможность связываться с внешним миром. В 2023 году казахстанец смог позвонить в тайское консульство и сообщить, что он и еще четверо его сограждан находятся в трудовом рабстве на территории Мьянмы. За каждого пленника компания просила 13 тысяч долларов. Жертвы не могли выплатить такие суммы, поэтому решились на побег при поддержке консула.
Мужчины успели добраться до Меконга, реки, протекающей по границе Мьянмы и Таиланда, где их настигла охрана рабочей территории. Четверо успели перебраться на другой берег, а пятого схватили и успели вернуть в компанию. Тайская полиция арестовала спасшихся казахстанцев за нарушение иммиграционного законодательства. В этой части истории кроется одна из основных причин, почему люди не бегут из рабства.
В данном случае благодаря оперативной работе казахстанского консульства жертв освободили от штрафов и в течение недели депортировали на родину. Но зачастую сбежавшие из рабства вынуждены еще несколько месяцев сидеть в тюрьмах.
«Люди там боятся обращаться за помощью к правоохранительным органам, потому что знают, что если они не смогут обосновать, что их туда завлекли и что там с ними плохо обращались, то они сами могут быть признаны преступниками на территории этих стран», — подчеркивает Арина Файрушина.
По ее словам, практически всех жертв после спасения ждет длительный путь по депортационным тюрьмам с бесконечными допросами. Соня из истории выше была вынуждена два месяца скитаться по тюрьмам Мьянмы и Таиланда, прежде чем «Альтернатива» и российское посольство смогли добиться ее освобождения.
Даже в том случае, если работа консульств налажена, человек не может рассчитывать на полноценную защиту по двум причинам. Дело в том, что судебное разбирательство проводится в той стране, где было совершено преступление, и родина жертвы играет в этом процессе небольшую роль.
Еще одна причина, почему люди не бегут из плена кроется в психологическом и физическом насилии. По всей территории работников сопровождает вооруженная охрана, многих на месяцы запирают в комнатах с решетками на окнах. Свою роль играет и наркотическая зависимость, возникающая в результате действий «работодателя».
«Золотой треугольник» остается символом современного рабства. По мнению общественников, чтобы изменить ситуацию, нужны международное давление на власти Мьянмы и Таиланда, правовые реформы в странах СНГ для защиты жертв и более активное информирование населения о рисках трудоустройства за рубежом. Без этих шагов регион так и останется черной дырой, где бесследно исчезают тысячи жизней.