Спасать жертв не принято: как граждане стран СНГ и России становятся рабами в Юго-Восточной Азии

В обязанности россиянки входило отвечать на входящие звонки и переписываться с иностранцами. Кроме того, ее фото использовали при регистрации на сайтах знакомств для привлечения жертв в мошеннические схемы. По словам девушки, первый месяц работы на китайский синдикат прошел спокойно, если не считать контроля со стороны кураторов — они следили даже за походами в туалет. Выходить на улицу разрешалось всего один раз в месяц, выходных в графике не было. Со временем начались домогательства со стороны одного из «боссов», тогда Соня решила бежать. Она пробыла в рабстве четыре месяца.