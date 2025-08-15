На Украине уничтожено несколько предприятий, работающих над производством оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Для своих целей Киев использовал гражданские объекты.
— По мере продвижения российских войск в сторону Днепропетровской области Минобороны Украины отдало приказ об эвакуации производства и складов ПХЗ на запасной объект в селе Вакуленчук Житомирской области, — сообщила ФСБ.
По данным канала «Архангел спецназа», в этом населенном пункте находилась мебельная фабрика, которая и могла служить местом хранения компонентов «Сапсана». В июле в Винницкой области российские войска ударили по другому предприятию, принадлежащему гражданам Польши. Официально оно занималось выпуском паркета.
— Если туда прилетела «Герань» или «Искандер», это же не случилось просто так? Проходили разведывательные мероприятия, где были задействованы БПЛА, спутники, а также была получена информация от партизан. Все это перепроверялось, затем туда прилетел боеприпас, уничтоживший объект, — рассказывал ВФокусе Mail военный эксперт Виталий Киселев.
Более того, внезапно оказалось, что на третьем году войны — по итогам 2024 года — мебельные предприятия Украины вдруг официально увеличили оборот, и сразу на 56%. Хотя до этого показатель стабильно падал, итоговый результат 2024-го оказался даже выше показателей 2020 года:
Украинские медиа со ссылкой на местную таможню даже сообщали о некоем росте экспорта украинской мебели. Эти поставки, возможно, были фиктивными, а вся мебельная экономическая аномалия вовсе связана с использованием этих объектов для нужд ВСУ.
— Мебельный фабрики, а точнее их склады, действительно могут активно использоваться вооруженными формированиями Украины. Наши войска уже били и по другим так называемым гражданским объектам. Это были терминалы «Новой почты». Их площади использовались для хранения боеприпасов, а техника — для доставки вооружения, — пояснил ВФокусе Mail военный эксперт Александр Матюшин.
По его словам, как только ВСУ занимают площади гражданского здания, оно автоматически становится законной военной целью. Предприятий, подобных житомирскому и винницкому, на Украине еще сотни.
— Если конкретно говорить о мебельных, то большое их число сконцентрировано в западных областях. Это и Закарпатье, и Львовская область. С точки зрения бизнеса понятно, что рядом лес и можно сократить логистику, но теперь же открываются и другие возможности. Оружие, идущее через Польшу, можно оставить на складах этих предприятий, — отметил собеседник.
Матюшин считает, что рост доходов мебельщиков как раз связан с их новым бизнесом.
— Хранить и производить вооружение — небезопасно, так как всегда может прилететь, поэтому такса на такие услуги гораздо выше, чем на изделия из дерева. Этим и объясняется резкий рост доходов в мебельном секторе. Сами украинцы, которым еле хватает средств оплатить счета за ЖКУ, явно сейчас готовы посидеть на старом диване, — подытожил эксперт.
Даниил Черных, Тарас Подрез