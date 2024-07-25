Спал со сжатыми кулаками. Мария Шукшина рассказала об отце, ушедшем в 45

Да и режим у папы тогда тоже был будь здоров — несмотря на то что ему было всего 45 лет, он был совершенно измотан бесконечными боями с чиновниками от культуры. Спал со сжатыми кулаками, как он сам писал. «Печки-лавочки» снимались полгода, а правок было — на год. Он монтировал, что-то резал, переделывал, худсовет очередной не утверждал… А он же художник, он боролся за своё произведение. Потому что ему было что сказать, ему важно было содержание, а не развлекуха. Но много перестраховщиков было, которые дейст­вовали по принципу «как бы чего не вышло». Они и запрещали, и придирались, боясь лишиться своего кресла.