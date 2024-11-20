SpaceX заявила об успешном завершении шестого тестового полета Starship

Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года — тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года, а 13 октября SpaceX сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета.