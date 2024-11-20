SpaceX заявила об успешном завершении шестого тестового полета Starship

«Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим шестым летным испытанием Starship», — заявила компания в соцсети X.
Starship начал свой полет примерно в 1 ночи по московскому времени, завершил его через примерно один час пять минут.
Космический корабль вернулся на Землю, погрузившись в воды Индийского океана после совершенного ранее старта с ракетным ускорителем Super Heavy, который был успешно возвращен на стартовую площадку в Мексиканском заливе. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп совместно с Маском посетил площадку запуска в Техасе.
Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года — тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года, а 13 октября SpaceX сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета.
Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков Starship в период президентства Трампа, их число может достичь четырех сотен в ближайшие четыре года, сообщало издание Wall Street Journal.