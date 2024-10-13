SpaceX впервые осуществила контролируемое возвращение ракеты Super Heavy

В ходе полета, который продлился чуть более часа, корабль поднялся на высоту 212 км и приводнился в Индийском океане в строго обозначенный квадрат несмотря на то, что, как и при прошлом запуске, один из закрылков пострадал от перегрева при входе Starship в атмосферу. После приводнения была видна яркая вспышка, однако ведущие трансляции не комментировали ее причину.