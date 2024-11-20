SpaceX спрогнозировала 400 запусков Starship за 4 года

По словам руководителя, в ближайшее время Starship достигнет переломного момента, заключающегося в переходе от экспериментальной к серийной ракете. «Мы только что перевалили за 400 запусков [ракет семейства] Falcon, и я не удивлюсь, если в течение следующих четырех лет мы выполним 400 запусков Starship», — заявила Шотвелл на конференции Baron Investment Conference в Нью-Йорке.