Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SpaceX потеряла связь со Starship в ходе восьмого испытательного полета

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Американская компания SpaceX сообщила о потере связи с прототипом корабля Starship в ходе восьмого испытательного полета.

Источник: NASA

«Мы можем подтвердить, что потеряли связь с кораблем. К сожалению, это случилось и в прошлый раз», — сказал ведущий трансляции запуска, которая велась на странице компании в соцсети X. Причины произошедшего устанавливаются.

Ракета стартовала в 18:30 по времени восточного побережья (02:30 мск) с космодрома в Бока-Чика (штат Техас). Примерно через десять минут после запуска контакт со второй ступенью Starship был утерян. В ходе восьмого тестового полета SpaceX рассчитывала вывести на орбиту четыре симулятора спутников системы связи Starlink.

Тем не менее в этот раз SpaceX удалось осуществить захват ускорителя Super Heavy по его возвращении на специальную платформу Mechazilla. Это стало третьей успешной посадкой Super Heavy за все время испытаний.