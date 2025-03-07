SpaceX потеряла связь со Starship в ходе восьмого испытательного полета

«Мы можем подтвердить, что потеряли связь с кораблем. К сожалению, это случилось и в прошлый раз», — сказал ведущий трансляции запуска, которая велась на странице компании в соцсети X. Причины произошедшего устанавливаются.
Ракета стартовала в 18:30 по времени восточного побережья (02:30 мск) с космодрома в Бока-Чика (штат Техас). Примерно через десять минут после запуска контакт со второй ступенью Starship был утерян. В ходе восьмого тестового полета SpaceX рассчитывала вывести на орбиту четыре симулятора спутников системы связи Starlink.
Тем не менее в этот раз SpaceX удалось осуществить захват ускорителя Super Heavy по его возвращении на специальную платформу Mechazilla. Это стало третьей успешной посадкой Super Heavy за все время испытаний.