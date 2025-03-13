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SpaceX отменила запуск Crew Dragon с российским космонавтом Песковым

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Американская компания SpaceX отменила в среду старт космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым в составе экипажа Crew-10. Об этом сообщили специалисты компании в трансляции, которая велась на официальном сайте SpaceX.

Источник: AP 2024

«Мы будем ждать, когда у нас появится следующая возможность для запуска. На этой неделе есть несколько таких возможностей. Мы отказались от запуска из-за проблемы с гидравликой на земле, связанной с рычагом зажима на транспортере-установщике. Команды продолжат изучать этот вопрос, получат дополнительные данные, чтобы выяснить, что именно произошло», — сказали они.

Crew Dragon должны были запустить с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди (штат Флорида). В состав экипажа корабля, помимо Пескова, включены астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). В середине марта, как ожидается, МКС на Crew Dragon покинут космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и американские астронавты Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на кораблях «Союз», а некоторые космонавты РФ — на американских кораблях Crew Dragon. Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов в январе сообщал ТАСС о продлении программы перекрестных полетов к МКС до 2026 года включительно.