SpaceX отменила запуск Crew Dragon с российским космонавтом Песковым

«Мы будем ждать, когда у нас появится следующая возможность для запуска. На этой неделе есть несколько таких возможностей. Мы отказались от запуска из-за проблемы с гидравликой на земле, связанной с рычагом зажима на транспортере-установщике. Команды продолжат изучать этот вопрос, получат дополнительные данные, чтобы выяснить, что именно произошло», — сказали они.
Crew Dragon должны были запустить с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди (штат Флорида). В состав экипажа корабля, помимо Пескова, включены астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). В середине марта, как ожидается, МКС на Crew Dragon покинут космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и американские астронавты Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.
Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на кораблях «Союз», а некоторые космонавты РФ — на американских кораблях Crew Dragon. Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов в январе сообщал ТАСС о продлении программы перекрестных полетов к МКС до 2026 года включительно.