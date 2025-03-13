SpaceX отменила запуск Crew Dragon с российским космонавтом Песковым

«Мы будем ждать, когда у нас появится следующая возможность для запуска. На этой неделе есть несколько таких возможностей. Мы отказались от запуска из-за проблемы с гидравликой на земле, связанной с рычагом зажима на транспортере-установщике. Команды продолжат изучать этот вопрос, получат дополнительные данные, чтобы выяснить, что именно произошло», — сказали они.