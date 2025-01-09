SpaceX назвала дату нового испытательного полета Starship

Согласно публикации, седьмой тестовый запуск будет произведен со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика на юго-востоке Техаса в 17:00 по местному времени (14 января 01:00 мск). Во время полета Starship должен будет вывести на орбиту десять экспериментальных мини-аппаратов, а после этого будет затоплен в Индийском океане к северо-западу от Австралии, а многоразовый носитель Super Heavy вернется в место старта.