SpaceХ объявила о готовности к 5-му пуску ракеты-носителя Starship

Полноценные испытания Starship начались в 2023 году, но две первые попытки в целом оказались неудачными. В первый раз, 20 апреля, прототип Starship поднялся на 39 километров, но затем потерял ориентацию и был взорван по команде с Земли еще до разделения ступеней. Одной из причин неудачи стал отказ сразу нескольких двигателей первой ступени. Второй запуск, состоявшийся 18 ноября 2023-го, оказался более успешным: двигатели ступени Super Heavy отработали штатно, а корабль Starship отделился от нее и продолжил полет, достигнув 149-километровой высоты. Но вскоре все опять закончилось взрывами обеих ступеней.