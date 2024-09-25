SpaceХ объявила о готовности к 5-му пуску ракеты-носителя Starship

США, штат Техас. Американская космическая компания SpaceХ объявила о готовности к пятому по счету испытательному пуску ракеты-носителя Starship — самой мощной в мире на сегодняшний день. На днях она была установлена на стартовой площадке в Бока-Чика (штат Техас).
Дата испытания пока не назначена — компании сперва предстоит получить разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA), а отношения SpaceX с этим ведомством в последнее время можно назвать напряженными. В частности, в FAA намерены оштрафовать компанию на 633 тыс. долларов США за нарушения во время пусков в 2023 году. Впрочем, новое испытание Starship все же может состояться до конца осени — ранее в FAA допускали, что разрешение на него будет выдано в ноябре.
Напомним, Starship в конфигурации для космических полетов представляет собой ракету-носитель сверхтяжелого класса, состоящую из первой ступени Super Heavy с 33 двигателями Raptor 2, работающими на метане и кислороде, и второй ступени — собственно космического корабля Starship с шестью «Рапторами», который разрабатывается для доставки грузов и людей на земную орбиту, Луну и Марс. Высота ракеты в сборе превышает 120 метров, а обе ее ступени предназначены для многоразового использования.
Программа пятого тестового пуска будет практически идентична предыдущему: ракета должна стартовать и вывести прототип корабля Starship на суборбитальную траекторию с последующим входом в атмосферу и приводнением в Индийском океане к западу от побережья Австралии. А вот первая ступень Super Heavy при возвращении постарается совершить посадку при помощи «Мехазиллы» — построенной на стартовой площадке SpaceX башни обслуживания с двумя огромными «руками», которые должны мягко поймать ступень в воздухе.
История испытаний Starship
Полноценные испытания Starship начались в 2023 году, но две первые попытки в целом оказались неудачными. В первый раз, 20 апреля, прототип Starship поднялся на 39 километров, но затем потерял ориентацию и был взорван по команде с Земли еще до разделения ступеней. Одной из причин неудачи стал отказ сразу нескольких двигателей первой ступени. Второй запуск, состоявшийся 18 ноября 2023-го, оказался более успешным: двигатели ступени Super Heavy отработали штатно, а корабль Starship отделился от нее и продолжил полет, достигнув 149-километровой высоты. Но вскоре все опять закончилось взрывами обеих ступеней.
Третье испытание, проведенное 14 марта 2024 года, продлилось около 50 минут. За это время ракета стартовала без сбоев, а ступень Super Heavy благополучно отделилась от Starship, но разрушилась у поверхности Атлантического океана во время снижения из-за проблем с повторным запуском двигателей.
Корабль же продолжил полет и поднялся на 234 километра над Землей. Во время полета по суборбитальной траектории инженеры провели испытания бортовых систем корабля, включая систему перекачки топлива, которая в перспективе позволит использовать Starship в качестве космического заправщика других кораблей. Во время пребывания в космосе у прототипа Starship возникли проблемы с двигателями ориентации, и в итоге корабль разрушился во время входа в плотные слои атмосферы.
Наконец, во время четвертого испытания ступень Super Heavy мягко приводнилась в Мексиканском заливе, а очередной прототип Starship, несмотря на частичное разрушение, смог преодолеть плотные слои атмосферы и отработать маневр приводнения.
От исхода дальнейших испытаний Starship зависит будущее лунной программы NASA Artemis («Артемида»), поскольку ранее именно специальная модификация Starship, существующая пока лишь в чертежах и макетах, была выбрана в качестве посадочного модуля, который должен доставить американских астронавтов на Луну после затянувшегося более чем на полвека перерыва. Для этого потребуется еще не один испытательный запуск, но пока что инженерам SpaceX сопутствует удача.