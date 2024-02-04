Space.com: Вселенная оказалась моложе на 1,2 млрд лет, чем считалось раньше

По словам специалистов, это было бы нормальным явлением, если бы спутники относительно недавно примкнули к этим группам и вышли на орбиту более крупных галактик в них. Но если считать, что они объединились, когда это предсказывает общепринятая модель, то большинство спутников должны были уже достичь динамической синхронности и двигаться в одном направлении. Однако это не так.