Сожженная деревня: почему трагедию в Хатыни нужно помнить

Хатынь остается в истории как трагическая страница, но также как символ надежды, стойкости и восстановления. Мемориал продолжает привлекать внимание не только местных жителей, но и туристов со всего мира, стремящихся почтить память тех, кто стал жертвой этой ужасной трагедии.