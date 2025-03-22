Сожженная деревня: почему трагедию в Хатыни нужно помнить

Как уничтожили Хатынь
Для восстановления линии связи, поврежденной партизанами между Плещеницами и Логойском, были направлены два взвода 1-й роты 118-го полицейского охранного батальона. Прибыв к месту обрыва, полицаи попали в засаду, организованную партизанским отрядом «Мститель». В результате перестрелки был убит капитан полиции Ганс Вельке, известный немецкий офицер и олимпийский чемпион.
После инцидента с партизанами, фашистские командиры решили наказать население деревни. Под руководством штурбанфюрера Оскара Дирлевангера они пришли в эту деревню, окруженную лесом. Невинные жители, включая женщин, детей и стариков, были выгнаны из своих домов и согнаны в сарай на окраине деревни.
Среди тех, кто оказался в сарае, были семьи Иосифа и Анны Барановских с девятью детьми, а также Александра и Александры Новицких с семью детьми. В сарай также привели Веру Яскевич с семинедельным сыном Толиком, а также жителей соседних деревень. Взрослые старались успокоить детей, но тревога нарастала.
В это время несколько солдат начали обкладывать сарай соломой, поливать его бензином и поджигать. Деревянный сарай быстро загорелся, и внутри началась паника. Дети плакали, взрослые пытались спасти своих детей. В результате, двери не выдержали напора людей и рухнули. Те, кто пытался выбраться из огня, подвергались расстрелу.
В этот день погибли 149 человек, из которых 75 были детьми. В пламени исчезли 26 домов, а на месте деревни остались лишь пепелище и печные трубы.
Событие, изменившее судьбы
Выживший 13-летний Александр Желобкович ускакал на лошади в соседнюю деревню. Брат и сестра Владимир и Софья Яскевичи смогли укрыться. Троим хатынцам удалось выжить, выбравшись из горящего сарая: 7-летнему Виктору Желобковичу, 12-летнему Антону Барановскому и 56-летнему Иосифу Каминскому.
Каминский пришел в сознание поздно ночью, когда фашистов уже не было в деревне. Среди трупов односельчан он нашел своего раненого сына. Этот трагический момент стал основой для создания скульптуры мемориального комплекса «Хатынь» — «Непокоренный человек».
«Обреченные на смерть люди, в том числе я и члены моей семьи, сильно плакали, кричали. Открыв дверь сарая, каратели стали расстреливать из пулеметов, автоматов и другого оружия граждан, но стрельбы почти не было слышно из-за криков людей», — вспоминал Каминский.
Мемориальный комплекс
В 1969 году на месте сожженной деревни был открыт мемориальный комплекс «Хатынь», ставший символом скорби и мужества белорусского народа. Инициатором создания мемориала выступил первый секретарь ЦК КПБ Петр Машеров, а проект разработали архитекторы Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин и скульптор Сергей Селиханов.
Комплекс воссоздает планировку бывшей деревни, где каждый дом представлен пепельным фундаментом с печной трубой. Над ними звенят колокола. В центре комплекса расположен памятник «Непокорённому человеку», изображающий выжившего старика с погибшим сыном на руках. Вокруг него находятся гранитные плиты, символизирующие крышу пылающего сарая.
Мемориал включает «Кладбище деревень», где представлены 185 могил, символизирующих сожженные фашистами деревни Беларуси. Каждая могила выполнена в виде пепелища с урной, в которой хранится земля из каждой уничтоженной деревни. «Стена памяти» хранит сведения о 260 лагерях смерти и местах геноцида белорусского народа. Вечный огонь и постамент из берёз символизируют память о каждом четвёртом погибшем жителе Беларуси.
Хатынь остается в истории как трагическая страница, но также как символ надежды, стойкости и восстановления. Мемориал продолжает привлекать внимание не только местных жителей, но и туристов со всего мира, стремящихся почтить память тех, кто стал жертвой этой ужасной трагедии.