Создатели байопика «Никому не известный» планируют снять фильм о Сиде Барретте

Кинопродюсер Питер Джейсен, чья компания Veritas Entertainment участвовала в приобретении прав на музыкальный архив Боба Дилана и историю его жизни для фильма «Никому не известный» (2024), заявил, что дальше они планируют снять картину о покойном Сиде Барретте, одном из основателей рок-группы Pink Floyd.
Джейсен также заявил о желании снять фильм и о Касс Эллиот, вокалистке The Mamas & the Papas, скончавшейся в 1974 году. Об этом он рассказал в подкасте The Town With Matthew Belloni.
Напомним, что после ухода из Pink Floyd в 1968 году Сид Барретт записал два сольных альбома и исчез из поля зрения общественности. До самой смерти в 2006 году он вел затворнический образ жизни.
Ранее стало известно, что Pink Floyd продали свой музыкальный каталог Sony Music за 400 миллионов долларов.